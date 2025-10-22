Locuitorii din stațiunea bulgară Elenite avertizează asupra riscului de epidemie, după devastarea produsă de furtună

Proprietarii de apartamente din stațiunea de pe litoralul bulgar Elenite, afectată de inundații la începutul lunii, avertizează asupra unei crize sanitare iminente, invocând lipsa totală de apă curentă, electricitate și instalații sanitare. În cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri, locuitorii din stațiunea apreciată și de turiștii români și-au exprimat profunda îngrijorare că situația din zonă ar putea duce în curând la o urgență sanitară și epidemică dacă autoritățile nu iau măsuri imediate, potrivit Novinite.

„Nu există apă, nu există electricitate, iar mirosul de noroi este insuportabil. Fără o intervenție urgentă, ne confruntăm cu riscul unei epidemii”, a declarat Plamen Vodenicearov, managerul unuia dintre complexurile de apartamente afectate. El a adăugat că, până în prezent, instituțiile statale și locale nu au reușit să ofere niciun ajutor concret.

Haos total la municipalitatea Nessebar

Locuitorii acuză municipalitatea Nessebar că nu a dat dovadă de nicio organizare sau reacție reală în urma dezastrului. Potrivit acestora, eforturile de curățare au fost efectuate doar până la bariera principală a complexului Elenite, după care proprietarii au fost lăsați să se descurce singuri. Ei spun, de asemenea, că solicitările de ajutor municipal unic au rămas fără răspuns. „În momentul în care oficialii aud cuvântul «Elenite», își îndreaptă privirea în altă parte”, a comentat unul dintre locuitori, susținând că instituțiile se eschivează de la responsabilitate și nu au furnizat utilajele sau sprijinul necesar pentru a face față consecințelor.

Proprietarii imobilelor cer acum măsuri urgente, inclusiv refacerea sistemelor de apă și canalizare, accesul la echipamente de curățare și construcție și stabilizarea infrastructurii. De asemenea, ei insistă ca toate procedurile de demolare să fie suspendate până când cauzele complete ale inundațiilor vor fi investigate și clarificate.

Petiție împotriva demolării unor clădiri din zonă

Mulți locuitori au semnat o petiție împotriva demolării planificate a clădirilor din zonă, considerând că astfel de acțiuni sunt nejustificate. Ei susțin că mai multe structuri, inclusiv aparthotelul Negresco, dețin documentația legală completă și au primit certificatul Act 16, care le atestă siguranța pentru utilizare.

Unul dintre locuitori, Dragomir Apostolov, care deține o proprietate în complexul Negresco, a declarat că dezastrul nu a fost cauzat de clădiri în sine, ci de depozitarea ilegală de deșeuri și defrișarea versanților de deasupra localității Elenite. El a anunțat că intenționează să intenteze un proces împotriva instituțiilor responsabile, indiferent dacă planurile de demolare vor fi puse în aplicare sau nu.

În cadrul întâlnirii, locuitorii au format un grup de coordonare pentru a planifica acțiuni viitoare, inclusiv posibile acțiuni colective în justiție. Mulți proprietari afectați solicită, de asemenea, despăgubiri, subliniind că unii dintre ei încă plătesc ipoteci pentru proprietăți care au devenit acum nelocuibile.

Editor : Marina Constantinoiu