Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului

Data publicării:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Capitala Nuuk, Groenlanda. Foto: Profimedia
Răspunsul aliaților

În Nuuk, capitala Groenlandei, cererea de provizii de supraviețuire și produse alimentare cu termen lung de valabilitate a crescut brusc, pe fondul îngrijorării crescânde a locuitorilor cu privire la o posibilă intervenție a SUA. Comercianții locali spun că locuitorii cumpără în mod activ aragaze de camping, alimente cu termen de valabilitate îndelungat și mese liofilizate, din care apa a fost eliminată prin sublimare, scrie RBC Ukraine.

Proprietarii de magazine leagă creșterea vânzărilor de anxietatea publică cu privire la potențialele amenințări militare și instabilitatea generală, scrie sursa citată, care preia CNN.

Locuitorii din Nuuk și-au exprimat opoziția față de posibilitatea ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei. Procurorul Lars Pedersen a declarat că speră ca „oameni mai rezonabili” din SUA să intervină în curând și să spună că astfel de planuri nu vor funcționa. Pensionarul Jens Kjeldsen a adăugat că insularii nu se tem de amenințări și sunt gata să-și apere drepturile, subliniind importanța sprijinului aliaților.

Răspunsul aliaților

Asistenta medicală Lisa Jorgensen a remarcat un angajament crescut din partea aliaților, spunând că soldații sosesc și liderii politici încep să-și manifeste sprijinul. Locuitorii spun că acest sprijin internațional le-a întărit încrederea în securitatea Groenlandei și disponibilitatea de a rezista oricărei forme de presiune.

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat că Groenlanda ar trebui să treacă sub controlul SUA pentru a găzdui sistemul de apărare antirachetă Golden Dome, argumentând că, fără o acțiune urgentă din partea NATO, insula ar putea cădea sub influența Rusiei sau a Chinei.

După recentele acțiuni ale SUA în Venezuela, Trump a revenit din nou la problema Groenlandei, semnalând că ia în considerare în mod serios incorporarea insulei datorită importanței sale strategice.

Deși Groenlanda este mai aproape geografic de America de Nord, ea rămâne din punct de vedere politic parte a Europei, ca teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, o situație care, potrivit avertismentelor analiștilor, ar putea reprezenta un risc pentru stabilitatea internațională.

