Locurile în care avioanele devin prea grele și nu vor mai putea decola. Explicația unui fenomen care provoacă îngrijorare

Avioanele decolează tot mai greu de pe anumite aeroporturi, din cauza creșterii temperaturii planetei. Și, pe măsură ce valurile de căldură devin mai dese, problema s-ar putea extinde la mai multe zboruri, obligând companiile aeriene să lase pasagerii la sol, relatează CNN.

„Provocarea principală cu care se confruntă orice aeronavă atunci când decolează este pur și simplu faptul că avioanele sunt foarte grele, iar gravitația vrea să le țină pe sol”, explică Paul Williams, profesor de științe atmosferice la Universitatea Reading din Marea Britanie.

„Pentru a depăși gravitația, trebuie să genereze portanță, care împinge avionul în sus. Decolarea depinde de mai mulți factori, dar unul dintre cei mai importanți este temperatura aerului. Pe măsură ce aerul se încălzește, acesta se extinde, astfel încât numărul de molecule disponibile pentru a împinge avionul în sus este redus”, arată el.

Avioanele primesc cu 1% mai puține molecule la fiecare 3 grade Celsius în plus, a spus Williams.

„De aceea, căldura extremă îngreunează decolarea avioanelor. În anumite condiții extreme, aceasta poate deveni imposibilă”, a spus el.

Problema afectează în special aeroporturile aflate la mare altitudine, unde aerul este deja în mod natural mai subțire, și cu piste scurte, care lasă avionului mai puțin spațiu de accelerare. Potrivit lui Williams, dacă un avion are nevoie de 2 kilometri de pistă pentru a decola la 20 de grade Celsius, va avea nevoie de 2,5 kilometri la 40 de grade.

Williams și echipa sa au studiat date istorice de la 10 aeroporturi din Grecia, toate fiind caracterizate de temperaturi ridicate în timpul verii și piste scurte. Ei au descoperit o încălzire cu 0,75 grade Celsius pe deceniu, începând din anii 1970.

„Am găsit, de asemenea, o scădere a vântului pe pistă, cu 2,3 noduri pe deceniu”, a spus Williams.

„Vântul din față este benefic pentru decolare și există unele dovezi că schimbările climatice cauzează o încetinire globală a vântului”, a spus profesorul.

Apoi, echipa a pus temperaturile și viteza vântului într-un calculator de performanță la decolare pentru diferite tipuri de aeronave, inclusiv Airbus A320, unul dintre cele mai populare avioane din lume.

„Am constatat că greutatea maximă la decolare a scăzut cu 127 de kilograme în fiecare an – aproximativ greutatea unui pasager plus bagajul său. Adică un pasager mai puțin în fiecare an care poate fi transportat”, a spus Williams.

În 2017, zeci de zboruri au fost anulate în câteva zile pe aeroportul internațional Sky Harbor din Phoenix, deoarece temperaturile au ajuns la 48,8 Celsius, peste temperatura maximă de operare pentru multe avioane de pasageri.

