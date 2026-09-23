Londra, gata să revizuiască acordul privind Insulele Chagos după presiunile lui Trump. „Nu poate avansa fără sprijinul SUA”

Confruntat cu opoziția fermă a președintelui american Donald Trump, Regatul Unit declară că este pregătit să revizuiască acordul încheiat anul trecut privind retrocedarea Arhipelagului Chagos către Mauritius. Arhipelagul găzduiește o bază militară strategică americano-britanică, relatează AFP și Agerpres.

Acordul de retrocedare, semnat în mai 2025 de Londra, după mai mulți ani de negocieri intense și o jumătate de secol de dispute, a fost suspendat în aprilie 2026, după ce a fost denunțat de liderul de la Casa Albă.

Soarta acestui arhipelag din Oceanul Indian a afectat relațiile britanico-americane de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Președintele SUA a descris din nou acordul drept „teribil”, marți, în timpul primei sale întâlniri cu premierul britanic Andy Burnham, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

El a adăugat că Regatul Unit va „analiza” problema, iar premierul britanic, aflat alături de el, a dat din cap în semn de acord.

Puțin mai târziu, Andy Burnham le-a spus jurnaliștilor britanici că „trebuie găsit un compromis între diferitele părți”.

„Lucrăm din greu pentru a realiza acest lucru”, a adăugat el, în contextul în care Londra încearcă de luni de zile să atenueze opoziția americană față de acordul încheiat de fostul guvern laburist condus de Keir Starmer și aprobat inițial de Washington.

Întrebat miercuri de BBC, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a recunoscut că „acordul, în forma sa actuală, nu poate avansa fără sprijinul Statelor Unite”.

Nici Burnham, nici Streeting nu au menționat însă vreo viitoare întâlnire pentru reluarea discuțiilor.

„Remarcile lui Donald Trump (...) confirmă ceea ce știam deja: acordul privind Insulele Chagos se află într-un impas, Regatul Unit nefiind dispus să avanseze fără sprijinul american”, a declarat pentru AFP Jack Pannell, de la centrul de reflecție British Foreign Policy Group.

Proiectul de lege pentru ratificarea acordului, introdus în Parlament în iunie, urma să fie dezbătut în Camera Lorzilor la sfârșitul lunii octombrie. Membrii Parlamentului nu l-au analizat încă.

Însă, potrivit expertului, această problemă nu este o prioritate pentru Andy Burnham, care dorește să împiedice Insulele Chagos să devină o povară pentru alte probleme pe care intenționează să le urmărească la nivel internațional, cum ar fi reglementarea inteligenței artificiale și Ucraina.

Acordul de retrocedare prevedea că Regatul Unit va păstra un contract de închiriere pe 99 de ani asupra insulei Diego Garcia, pentru a continua să utilizeze baza militară strategică situată acolo, în schimbul unor plăți anuale către Mauritius.

Această bază a jucat un rol major în cele două războaie purtate de Statele Unite în Irak (1990-1991 și 2003-2011). De asemenea, a fost folosită pentru lansarea unor atacuri împotriva rebelilor Houthi din Yemen, aliați ai Iranului.

Donald Trump îl criticase pe predecesorul lui Andy Burnham, Keir Starmer, pentru că a refuzat să permită bombardierelor americane să folosească baza pentru a ataca Iranul la începutul războiului împotriva acestei țări, în februarie-martie.

După ce a aprobat inițial acordul, președintele SUA și-a schimbat poziția la începutul anului 2026, numindu-l „o greșeală uriașă”, într-un moment în care se confrunta cu opoziția mai multor țări europene, inclusiv a Regatului Unit, față de planul său de a prelua Groenlanda.

„Faptul că Regatul Unit abandonează un teritoriu extrem de important (...) se adaugă la o listă foarte lungă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată”, a declarat el pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Keir Starmer a declarat apoi că această schimbare de poziție nu a avut alt scop decât să „pună presiune asupra lui și asupra Regatului Unit” în problema Groenlandei.

La momentul acordului, Starmer a insistat, de asemenea, că nu există nicio alternativă, în fața opoziției Partidului Conservator și a partidului naționalist Reform UK.

Fost avocat, Starmer a dorit să soluționeze disputa cu Mauritius pentru a se conforma unui aviz consultativ al Curții Internaționale de Justiție (CIJ) și unei rezoluții ONU fără caracter obligatoriu, adoptată în 2019, care solicita Regatului Unit să pună capăt administrării arhipelagului.

Londra a păstrat controlul asupra Insulelor Chagos după ce Mauritius și-a câștigat independența, în 1968. Între acel moment și 1973, Regatul Unit a expulzat aproximativ 2.000 de locuitori ai Insulelor Chagos pentru a putea instala baza militară pe Diego Garcia.

Editor : Ș.A.