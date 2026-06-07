Londra îl contrazice pe JD Vance: vicepreședintele SUA, sunat după declarațiile privind imigrația și violențele din Marea Britanie

Guvernul britanic i-a telefonat vicepreşedintelui american JD Vance pentru a respinge afirmaţiile acestuia potrivit cărora imigraţia în masă este cauza protestelor violente care au avut loc săptămâna aceasta în Regatul Unit. Declaraţiile lui Vance au venit după condamnarea unui tânăr sikh pentru uciderea unui student alb în decembrie 2025, caz care a stârnit controverse după ce victima a fost încătuşată de poliţişti la locul crimei, în timp ce agenţii au crezut versiunea agresorului despre o presupusă agresiune rasistă.

Vicepremierul britanic David Lammy a declarat la postul Sky News că i-a telefonat sâmbătă lui JD Vance, relatează duminică agenţia EFE preluată de Agerpres.

„Aceasta nu are nicio legătură cu imigraţia în masă, să fim clari! Acest tânăr (acuzatul de origine sikh) era britanic. Şi i-am spus: Domnule vicepreşedinte, aici nu aveţi dreptate!”, a afirmat vicepremierul britanic, conform căruia discuţia s-a desfăşurat „pe un ton agreabil”, ceea ce nu l-a împiedicat să-şi exprime clar „dezacordurile” faţă de afirmaţiile vicepreşedintelui SUA.

Condamnarea lui Vickrum Digwa

Vickrum Digwa, un sikh de 23 de ani, a fost condamnat luni la închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare timp de 21 de ani pentru uciderea lui Henry Nowak, un student în vârstă de 18 ani, pe care l-a înjunghiat mortal la 3 decembrie 2025, la Southampton (sudul Angliei).

Imaginile de la locul crimei

Imaginile difuzate de poliţie după condamnarea ucigaşului îl arată pe student, întins pe jos la sosirea agenţilor, spunând de câteva ori cu voce slabă: „Nu pot să respir” şi „am fost înjunghiat”.

În aceleaşi imagini, poliţiştii vorbesc cu Vickrum Digwa, aflat în picioare lângă ei, după care îl încătuşează pe Henry Nowak şi îi spun că este arestat, însă acesta deja nu mai reacţionează. Ucigaşul susţinuse în faţa poliţiştilor la locul crimei că el fusese victima unei agresiuni rasiste.

Citește și: Hegseth a atacat Europa pentru „invazia” migranţilor pe plajele sale, în discursul rostit la 82 de ani de la Debarcarea în Normandia

Reacția lui JD Vance

Vicepreşedintele american JD Vance a condamnat vineri „uciderea tragică şi inacceptabilă” a studentului alb. Henry Nowak „ar trebui să fie încă în viaţă astăzi şi ar fi dacă ultimele generaţii de elite europene ar fi rezistat politicii de ură de sine şi invaziei masive a migranţilor, mulţi dintre aceştia dispreţuind Occidentul”, a scris el pe reţeaua X.

„Henry este departe de a fi primul care şi-a pierdut viaţa atât de inutil şi mă tem că nu va fi ultimul”, a mai scris Vance. „Henry Nowak a murit în acelaşi fel în care moare o civilizaţie: abandonat, încătuşat de autorităţile care nu au avut încredere în el şi nici nu le-a păsat de el, acuzat de crime motivate de ură pe care nu le-a comis”, a subliniat Vance.

Acuzații de amestec în politica britanică

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a reacţionat încă de vineri după această declaraţie şi a acuzat încercări de „amestec” în politica britanică. „În ultimele zile am văzut persoane care încearcă să se amestece în democraţia noastră şi încearcă să creeze diviziuni pe străzile noastre”, a spus purtătorul de cuvânt, făcând aluzie la declaraţia lui JD Vance, fără a-l numi direct.

Editor : Ana Petrescu