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Londra refuză implicarea în Banca pentru Apărare, o inițiativă a Canadei susținută și de România. Cu ce probleme se confruntă DSRB

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Andy Burham and Mark Carney
Întâlnire bilaterală între prim-ministrul britanic Andy Burnham și Mark Carney, prim-ministrul Canadei, 16 septembrie, Liverpool. Foto: Profimedia
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Din articol
Obiectivul de a strânge miliarde

Marea Britanie nu se va alătura Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (DSRB) conduse de Canada, ceea ce reprezintă un pas înapoi pentru eforturile de a crea prima bancă globală de apărare din lume, potrivit unei persoane familiarizate cu subiectul, relatează Reuters. Cele două guverne nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la aspecte cheie, printre care amplasarea sediului unei instituţii comune, nivelul achiziţiilor comune, acordarea de împrumuturi membrilor şi regulile privind aderarea viitoare a noilor membri, a declarat o a doua sursă.

În schimb, cele două ţări au declarat că vor dezvolta un cadru de cooperare între iniţiativele lor respective de finanţare a apărării, înfiinţând două instituţii distincte, dar complementare, care să se sprijine reciproc în ceea ce priveşte oportunităţile de investiţii şi provocările strategice.

„Am colaborat îndeaproape pentru a analiza modul în care Mecanismul Multilateral de Apărare (MDM) şi Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (DSRB) pot contribui cel mai bine la atingerea obiectivelor noastre comune. Am convenit să elaborăm un cadru de cooperare care să servească intereselor ambelor instituţii”, se menţionează într-un comunicat, potrivit News.ro.

MDM se va concentra pe accelerarea investiţiilor în apărare, achiziţiile comune prin finanţare şi reunirea cererilor din partea aliaţilor NATO pentru a reduce costurile de achiziţie, în timp ce DSRB îl va completa prin sprijinirea investiţiilor în industriile de apărare şi lanţurile de aprovizionare, concentrându-se mai mult pe acordarea de împrumuturi suverane individuale, a precizat una dintre sursele Reuters.

DSRB s-a confruntat cu dificultăţi în obţinerea sprijinului din partea ţărilor europene mai mari. Existau speranţe că Marea Britanie îşi va reconsidera poziţia sub conducerea noului prim-ministru Andy Burnham şi a echipei sale, cele două ţări purtând recent discuţii pe această temă.

Germania a refuzat, de asemenea, să se alăture proiectului.

Marea Britanie şi Canada au declarat că MDM şi DSRB vor fi concepute pentru a funcţiona în strânsă colaborare, astfel încât să se poată sprijini reciproc în ceea ce priveşte priorităţile industriale emergente, oportunităţile de investiţii şi provocările strategice de finanţare.

Obiectivul de a strânge miliarde

DSRB şi-a propus să strângă aproximativ 100 de miliarde de euro (112 miliarde de dolari) şi să utilizeze aceşti bani pentru a acorda împrumuturi la costuri reduse guvernelor şi contractorilor pentru proiecte de apărare. De asemenea, va oferi garanţii creditorilor care finanţează firme mai mici, considerate debitori mai riscanţi.

Până în prezent, pe lângă Canada, unde îşi va avea sediul DSRB, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia şi Ucraina şi-au exprimat sprijinul faţă de bancă.

Reuters a relatat anterior că potenţialele ţări membre nu s-au alăturat din cauza unor preocupări, printre care se numără întrebarea dacă DSRB poate oferi finanţare mai ieftină decât guvernele naţionale cu rating ridicat, precum şi suma de capital pe care ţările ar trebui să o angajeze, guvernanţa băncii şi suprapunerile cu iniţiativele existente.

Ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, a descris recent DSRB ca fiind un „mecanism cu adevărat interesant şi inovator” şi a afirmat că nu consideră că banca de apărare propusă şi MDM se află în concurenţă.

Marea Britanie a refuzat anterior să adere, invocând preocupări legate de raportul calitate-preţ. Reuters a relatat anterior că Burnham a discutat despre DSRB alături de iniţiativa MDM cu prim-ministrul canadian Mark Carney în iulie şi cu prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden în timpul unei vizite la Kiev în luna august.

Editor : B.E.

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