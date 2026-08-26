Londra se pregătește pentru un atac rus: „O vor face, este inevitabil.” Rezerve de apă și conserve, precum și un nou „manual”

Autoritățile britanice pregătesc o campanie prin care populația va primi recomandări pentru situații de urgență, de la fenomene meteorologice extreme până la atacuri cibernetice. Printre sfaturile avute în vedere se numără păstrarea în locuințe a unor rezerve de apă îmbuteliată și alimente neperisabile. Potrivit Financial Times, Moscova se aștepta la o poziție mai conciliantă din partea noului prim-ministru, Andy Burnham, care a reafirmat însă sprijinul său față de Kiev. Pentru agenții secreți, o incursiune rusă, fizică sau cibernetică, este o chestiune de când, nu de dacă: iar guvernul pregătește o campanie pentru a spori reziliența națională, scrie Corriere della Sera.

Prim-ministrul Andy Burnham elaborează o campanie de informare pentru țară, care va fi difuzată pe rețelele sociale, cu scopul de a consolida reziliența națională, nu numai în fața urgențelor climatice, ci și în fața unui eventual atac fizic sau cibernetic din partea Moscovei.

Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a subliniat acum câteva zile că apreciază oferta Londrei către Kiev de a facilita dezvoltarea independentă a rachetelor de croazieră Scalp-Storm Shadow drept o „participare la război, cu toate consecințele sale”.

Când, nu dacă

Întrebarea care se pune acum, potrivit serviciilor secrete, este „când, și nu dacă” vor avea loc represalii din partea Rusiei, mai ales după intervenția lui Burnham cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a independenței Ucrainei.

Se pare că Vladimir Putin credea că noul prim-ministru va fi mai îngăduitor față de Rusia decât predecesorul său, Keir Starmer: dimpotrivă, Burnham și-a reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina și a acuzat Rusia că a „aprins fitilul” declanșând conflictul.

Serviciile secrete au aflat că „Rusia încearcă deja zilnic să pătrundă în infrastructurile britanice”.

Prin urmare, guvernul își actualizează „manualul de război”, destinat protejării țării în caz de atac.

Presa britanică relatează că recomandările vor avea un caracter preventiv, fără ca autoritățile să urmărească alarmarea populației. O sursă citată de Financial Times a explicat că măsurile vor include lucruri simple, precum existența unor cantități de apă îmbuteliată și conserve în gospodării.

„War book”, manual cu planurile de apărare

În paralel, Executivul accelerează lucrările la așa-numitul „war book”, manualul care cuprinde planurile de apărare și reacție ale țării în cazul unor amenințări externe.

Săptămâna trecută, s-a aflat că niște hackeri au reușit să se infiltreze în sistemul de gestionare al unei centrale electrice britanice, o operațiune care a scos la iveală vulnerabilitatea sistemului energetic al țării. Dieter Helm, profesor de economie la Universitatea din Oxford, a declarat pentru Financial Times că există mai multe ținte ușoare și, prin urmare, cu risc ridicat în Marea Britanie, de la parcurile eoliene din largul Aberdeenului, în Scoția, până la gazoductul submarin care leagă Norvegia de Anglia.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a subliniat că securitatea națională este o prioritate pentru orice guvern și că Londra dorește să informeze cetățenii cu privire la măsurile concrete pe care le pot lua pentru a se pregăti și a se proteja împotriva diverselor amenințări.

Alertă telefonică, în analiză

Aprobarea de către prim-ministru a unei alerte telefonice de urgență privind incendiile forestiere din Anglia și Țara Galilor din această lună a fost criticată de unii, dar a reprezentat un semn că acesta dorește să fie asociat cu eforturile de asigurare a siguranței țării.

Utilizarea respectivei alerte este în prezent analizată de Biroul Cabinetului — un demers despre care oficialii au afirmat că reprezintă o practică standard — iar Downing Street a insistat că utilizarea acesteia a fost „pe deplin adecvată” și că a fost solicitată de șefii serviciilor de pompieri.

Darren Jones, fost ministru al Biroului Cabinetului, a anunțat în ultimele zile ale administrației Starmer, luna trecută, că se accelerează lucrările la „actualizarea «manualului de război» al guvernului”.

Guvernul a confirmat că aceste lucrări erau în curs de desfășurare, punându-se accentul pe coordonarea eforturilor militare și civile în cazul în care ostilitățile internaționale ar afecta Regatul Unit. Manualul a fost actualizat ultima dată în 2004.

Campanie pe rețelele sociale

În paralel, se pregătește o campanie pe rețelele sociale pentru a informa gospodăriile despre modul în care să se pregătească pentru perturbări grave, fie că acestea sunt cauzate de acțiuni ostile ale unor state, de condiții meteorologice extreme sau de atacuri cibernetice.

„Vor exista sfaturi practice privind măsurile pe care le puteți lua pentru a îmbunătăți reziliența gospodăriei, cum ar fi să aveți la îndemână apă îmbuteliată și conserve. Vor fi sfaturi de bun simț, nu alarmism”, a adăugat persoana respectivă.

Atacul cibernetic legat de Iran, care a scos din funcțiune o mică instalație energetică din Marea Britanie, a determinat ca șefii sectorului energetic britanic să primească o informare din partea experților în securitate.

Însă Dieter Helm, profesor de politică economică la Universitatea Oxford, a afirmat că sistemul energetic al Regatului Unit este „foarte vulnerabil” la atacurile cibernetice și că „este timpul ca miniștrii să se trezească la realitate”.

Vulnerabilități scoase la iveală

Printre potențialele probleme se numără interconectările electrice cu Europa, gazoductul din Norvegia și parcurile eoliene offshore britanice, pe care le-a descris drept „ținte ușoare, deoarece fiecare dintre ele are o valoare redusă și nu este rentabil să fie protejată”.

Downing Street a insistat luni că Marea Britanie are „unul dintre cele mai rezistente sisteme energetice din lume”, în timp ce guvernul a prezentat propuneri pentru a împiedica companiile să cumpere produse de la furnizori cu risc ridicat.

Joe Doetzl, șeful departamentului de securitate cibernetică la Hitachi Energy, care furnizează tehnologie pentru rețea, inclusiv sisteme de înaltă tensiune și transformatoare, a afirmat că operatorii majori de infrastructură, precum National Grid, dispun de programe de securitate cibernetică „foarte solide”.

Însă actorii mai mici care conectează la rețea active individuale de mici dimensiuni — cum ar fi micile parcuri solare — ar putea să nu dispună de resurse comparabile, a spus el.

„Este posibil ca acestea să nu aibă același nivel de rigoare, din perspectivă operațională, iar, în ansamblu, aceste resurse distribuite ar putea provoca o situație care ar afecta stabilitatea rețelei mai mari”, a adăugat Doetzl.

Un director din industria energetică a declarat: „Acest domeniu este tratat ca o chestiune secundară în politică. Reziliența a rămas cu adevărat în urmă. Dacă te duci în Europa de Est sau de Nord-Est, vei observa că acolo există o atitudine cu totul diferită.”

Biroul Cabinetului a declarat: „Protejarea securității naționale este prima prioritate a oricărui guvern.

Ne angajăm să sensibilizăm populația cu privire la măsurile simple pe care gospodăriile le pot lua pentru a deveni mai reziliente, precum și să promovăm Programul de Apărare Internă pentru a consolida pregătirea țării noastre în fața diverselor amenințări.”

Editor : M.C