Londra și Dublin redeschid dosarele crimelor din Irlanda de Nord. Imunitatea militarilor este anulată, anchetele reluate

Data publicării:
memorial
Memorial dedicat victimelor conflictului nord-irlandez, la Belfast. Noul acord dintre Marea Britanie și Irlanda prevede reluarea anchetelor și anularea imunității pentru militari. Foto: Profimedia

Marea Britanie și Irlanda au anunțat un nou acord prin care abrogă legea conservatoare din 2023 și redeschid dosarele nerezolvate ale conflictului nord-irlandez. Anchetele crimelor și violențelor din perioada „Troubles” vor fi reluate, acțiunile civile ale victimelor vor fi permise din nou, iar imunitatea condiționată acordată militarilor și agenților statului este anulată, informează The Guardian.

Planurile de abrogare a controversatei Legacy Act, introdusă de conservatori în 2023, au fost descrise drept „o îmbunătățire radicală” de vicepremierul Irlandei.

Pachetul de măsuri, care va fi prezentat într-o conferință de presă comună britanico-irlandeză alături de secretarul pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, la Hillsborough, cuprinde cinci noi dispoziții, la care se adaugă un set de măsuri suplimentare în Irlanda, privind martorii și investigațiile.

Diplomații au descris pachetul ca pe „o revenire la parteneriat”, după ani de dispute și după procesul intentat de Irlanda împotriva Regatului Unit.

„Odată legiferat și implementat cu fidelitate, acesta va reforma fundamental procesele, organismele și rezultatele legate de moștenirea conflictului. Este o îmbunătățire radicală față de legea din 2023. Acea lege a închis drumul către adevăr și responsabilitate”, a declarat Simon Harris, vicepremierul Irlandei.

Guvernul irlandez lansase acțiuni legale împotriva guvernului britanic pentru legislația inițială. Cazul a fost suspendat după ce laburiștii au câștigat alegerile, promițând să abroge actul, dar, potrivit surselor irlandeze, este probabil să rămână în așteptare până când aceste măsuri vor fi pe deplin implementate.

Principalele elemente ale noului acord:

Comisia Independentă pentru Reconciliere și Recuperarea Informațiilor (ICRIR) va fi înlocuită cu două organisme noi: unul dedicat investigațiilor și altul pentru recuperarea informațiilor.

Vor fi permise audieri publice, similare anchetelor publice, cu participarea familiilor și martorilor, supravegheate de judecători independenți.

Imunitatea condiționată pentru soldați sau agenți ai statului va fi revocată, interdicția asupra acțiunilor civile intentate de victime va fi ridicată, iar anchetele blocate prin Legacy Act vor fi reluate.

În Irlanda, Gardaí va înființa o unitate specială pentru moștenirea conflictului, iar un fond de 25 milioane de euro (21 milioane de lire sterline) va fi creat pentru a sprijini martorii în fața proceselor legale.

Editor : Ș.A.

