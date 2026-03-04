Live TV

Lovitura de 1 miliard de dolari. Momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc S-400 în Belgorod

Sistem S-400
Cât costă un S-400

Trupele ucrainene ar fi distrus un sistem rus de apărare aeriană S-400 „Triumf” (NATO: SA-21 „Growler”) în regiunea Belgorod din Rusia, complexul având o valoare estimată la 1 miliard de dolari.

S-400, considerat echivalentul rus al sistemului american Patriot, are o rază de acțiune de până la 380 de kilometri (240 de mile), scrie Kyiv Post.

Este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din dotarea Rusiei, în afară de sistemele S-500 mai noi, care au intrat în serviciu în 2021.

„Grupul Lazar a desfășurat o operațiune de detectare și neutralizare a sistemului de apărare aeriană împreună cu Brigada 429 Separată de Sisteme Fără Pilot „Achilles” și Grupul Forțelor Comune”, a declarat Garda Națională a Ucrainei într-o declarație Telegram miercuri, 4 martie.

Conform raportului, unitățile de recunoaștere aeriană din Brigada 429 au cercetat teritoriul rus după o analiză comună și au identificat sistemul de rachete.

Informațiile au fost apoi transmise unității de vehicule aeriene fără pilot (UAV) a Grupului Lazar.

„Echipajele noastre au zburat în zona de concentrare a complexului S-400 „Triumph” și au efectuat lovituri precise. Datorită acestui fapt, am reușit să reducem semnificativ activitatea apărării aeriene ruse în direcția Harkov”, se arată în declarație.

Un videoclip de aproape un minut difuzat de forțele ucrainene arată drone care se apropie de ceea ce este descris ca fiind sistemul rus de apărare aeriană, urmat de lansarea a două muniții și o explozie puternică cu foc vizibil. Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent ora și locul filmării.

Cât costă un S-400

Potrivit publicației Army Inform, costul unui sistem complet S-400 Triumf este de aproximativ 1 miliard de dolari. Cu toate acestea, un raport din 2023 al Newsweek, citând un expert de la Royal United Services Institute (RUSI), a estimat că fiecare baterie S-400 costă aproximativ 200 de milioane de dolari.

S-400 a înlocuit S-300 din era sovietică în serviciul rus și a fost adoptat oficial în aprilie 2007. De la introducerea sa, Rusia a promovat activ sistemul pentru export, conform raportului publicației Militarniy.

Mass-media de stat rusă a descris frecvent S-400 ca fiind unul dintre cele mai puternice sisteme de apărare aeriană din lume. Producătorul susține că este capabil să intercepteze avioane strategice și tactice, rachete de croazieră, rachete balistice și alte amenințări aeriene, chiar și în condiții de contramăsuri electronice.

Un raport Newsweek din 2024 sugerează că Rusia avea aproximativ 56 de sisteme S-400 complete la începutul anilor 2020.

