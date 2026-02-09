Lovitură dură pentru Putin. Unul dintre principalii aliați a început confiscarea navelor din flota fantomă

Armata indiană a reținut în largul coastelor Mumbaiului trei petroliere implicate în contrabandă și controlate de „un sindicat criminal global”, a anunțat Garda de Coastă a Indiei. Operațiunea a avut loc pe 6 februarie, cu participarea flotei și a forțelor aeriene.

Potrivit armatei indiene, tancurile „transportau petrol din regiuni afectate de conflicte” și se ocupau cu transferul acestuia de la o navă la alta în largul mării, pentru a „evita plățile vamale”. După cum notează Times of India, navele au fost transportate în portul Mumbai pentru investigații suplimentare.

Iran International scrie că tancurile reținute au legături cu Iranul, iar unul dintre ele naviga sub pavilion iranian. Toate cele trei nave – AL JAFZIA, ASPHALT STAR și STELLAR RUBY – sunt supuse sancțiunilor americane, unele surse spun că petrolierele făceau parte din flota fantomă a Rusiei.

Autoritățile indiene au început reținerea tancurilor la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat acordul comercial cu India, în urma căruia taxele vamale pentru produsele indiene vor scădea de la 25% la 18%. Ulterior, Trump a anunțat că anulează tarifele „penale” pentru India, care erau în vigoare de anul trecut pentru achiziționarea de petrol din Rusia.

Potrivit lui Trump, premierul indian Narendra Modi a promis să renunțe la materiile prime din Rusia, care au ocupat peste 30% din piața indiană după începerea războiului în Ucraina. În decembrie, potrivit Bloomberg, India a redus achizițiile de petrol rusesc cu aproximativ o treime față de vară, până la 1,2-1,3 milioane de barili pe zi. În ianuarie, livrările au scăzut ușor, până la 1,1 milioane de barili pe zi, potrivit estimărilor Kpler.

Potrivit Reuters, rafinăriile de stat din India, Indian Oil și Bharat Petroleum, precum și compania privată Reliance Industries au încetat să mai accepte oferte de achiziție de petrol rusesc cu livrare în martie și aprilie.

