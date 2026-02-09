Live TV

Lovitură dură pentru Putin. Unul dintre principalii aliați a început confiscarea navelor din flota fantomă

Data publicării:
petroliere pe mare
Așa-numitele nave fantomă sunt vase care își ascund locul de proveniență și mișcările pentru a le permite să încălce sancțiunile. Foto: Profimedia Images

Armata indiană a reținut în largul coastelor Mumbaiului trei petroliere implicate în contrabandă și controlate de „un sindicat criminal global”, a anunțat Garda de Coastă a Indiei. Operațiunea a avut loc pe 6 februarie, cu participarea flotei și a forțelor aeriene.

Potrivit armatei indiene, tancurile „transportau petrol din regiuni afectate de conflicte” și se ocupau cu transferul acestuia de la o navă la alta în largul mării, pentru a „evita plățile vamale”. După cum notează Times of India, navele au fost transportate în portul Mumbai pentru investigații suplimentare.

Iran International scrie că tancurile reținute au legături cu Iranul, iar unul dintre ele naviga sub pavilion iranian. Toate cele trei nave – AL JAFZIA, ASPHALT STAR și STELLAR RUBY – sunt supuse sancțiunilor americane, unele surse spun că petrolierele făceau parte din flota fantomă a Rusiei. 

Autoritățile indiene au început reținerea tancurilor la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat acordul comercial cu India, în urma căruia taxele vamale pentru produsele indiene vor scădea de la 25% la 18%. Ulterior, Trump a anunțat că anulează tarifele „penale” pentru India, care erau în vigoare de anul trecut pentru achiziționarea de petrol din Rusia.

Potrivit lui Trump, premierul indian Narendra Modi a promis să renunțe la materiile prime din Rusia, care au ocupat peste 30% din piața indiană după începerea războiului în Ucraina. În decembrie, potrivit Bloomberg, India a redus achizițiile de petrol rusesc cu aproximativ o treime față de vară, până la 1,2-1,3 milioane de barili pe zi. În ianuarie, livrările au scăzut ușor, până la 1,1 milioane de barili pe zi, potrivit estimărilor Kpler.

Potrivit Reuters, rafinăriile de stat din India, Indian Oil și Bharat Petroleum, precum și compania privată Reliance Industries au încetat să mai accepte oferte de achiziție de petrol rusesc cu livrare în martie și aprilie.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
India „nu își permite să-l umilească” pe Putin, susțin experții. Și Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump
modi da noroc cu trump
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc
EU Foreign Affairs Council Meeting in Brussels
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
O lovitură strategică dată de Occident flotei ruse scoate la iveală slăbiciunea Kremlinului (The Economist)
petrolier
„Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”. Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din flota-fantomă a lui Putin
Recomandările redacţiei
ninsoare in bucuresti
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h...
Amsterdam The Netherlands 22nd March 2025 National demonstration against racism and fascism. Landelijk demonstratie tege
Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică...
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24
Viktor Orban și Bill Clinton, fotografie din 1998
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi...
Ultimele știri
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Serie de crime misterioase în Bulgaria. Trei persoane suspectate de crimă au fost găsite moarte. Un ONG care...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Staruri la Berlinala 2026. Pamela Anderson şi Channing Tatum, pe lista invitaților. Michelle Yeoh va primi...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...