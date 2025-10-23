Live TV

Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump

Data publicării:
Butoaie de petrol cu steagul Rusiei
Rafinăriile din India se pregătesc să reducă drastic importurile de petrol din Rusia, după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților Lukoil și Rosneft, în încercarea de a limita veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina. Printre companiile afectate se numără și Reliance Industries, cel mai mare cumpărător indian de țiței rusesc, informează Reuters.

Petrolul rusesc a devenit un punct major de tensiune pentru președintele american Donald Trump în negocierile comerciale prelungite cu India. Jumătate dintre tarifele sale de 50% impuse asupra produselor indiene reprezintă o măsură de retorsiune pentru aceste achiziții.

Compania privată Reliance Industries, cel mai mare cumpărător indian de petrol rusesc, intenționează să reducă sau chiar să oprească complet importurile, potrivit a două surse citate de Reuters.

„Recalibrarea importurilor de petrol rusesc este în desfășurare, iar Reliance se va alinia complet la liniile directoare stabilite de Guvernul Indiei (GOI)”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, răspunzând unei întrebări privind planurile de reducere a achizițiilor de țiței din Rusia.

Ministerul Petrolului din India nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, rafinăriile de stat indiene verifică în prezent documentele comerciale privind importurile de petrol rusesc, pentru a se asigura că livrările nu provin direct de la Rosneft sau Lukoil, după ce cele două companii au fost incluse pe lista sancțiunilor impuse de Washington.

Președintele Donald Trump a introdus miercuri, pentru prima dată în al doilea său mandat, sancțiuni legate de războiul din Ucraina, vizând companiile petroliere rusești Lukoil și Rosneft, în contextul nemulțumirilor crescânde față de omologul său rus, Vladimir Putin.

Departamentul Trezoreriei SUA a acordat companiilor termen până la 21 noiembrie pentru a-și încheia tranzacțiile cu producătorii ruși de petrol.

„Va exista o reducere masivă. Nu ne așteptăm însă ca importurile să ajungă la zero imediat, întrucât unele transporturi vor intra pe piață înainte de termenul limită”, a declarat o sursă dintr-o rafinărie indiană.

Rafinăriile de stat — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp și Mangalore Refinery and Petrochemicals — analizează facturile pentru transporturile de țiței rusesc care urmează să ajungă după 21 noiembrie, pentru a se asigura că acestea nu provin direct de la Rosneft sau Lukoil.

Companiile respective nu au comentat până la acest moment.

Surse din industrie precizează că rafinăriile de stat indiene cumpără rareori petrol direct de la Rosneft sau Lukoil, achizițiile fiind realizate, de obicei, prin intermediari.

Reliance, care operează cel mai mare complex de rafinare din lume, la Jamnagar, în statul Gujarat, are un contract pe termen lung pentru achiziția a aproape 500.000 de barili pe zi de țiței de la Rosneft, dar cumpără și prin intermediari.

India a devenit, în urma invaziei ruse din 2022, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc livrat pe mare, importând aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi în primele nouă luni ale acestui an.

