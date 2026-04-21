Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba (Reuters)

Conducta Drujba. Foto: Profimedia
Rusia se pregăteşte să oprească exporturile de petrol provenit din Kazahstan către Germania, prin conducta Drujba, începând cu data de 1 mai, au declarat marţi pentru Reuters mai multe surse din industria petrolieră.

Sursele, care au dorit să îşi păstreze anonimatului, au precizat că un program ajustat de export de petrol a fost trimis Kazahstanului şi Germaniei.

Oprirea livrărilor de ţiţei kazah ar genera şi mai multă incertitudine cu privire la aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, într-un moment în care războiul din Iran perturbă transporturile de energie din Orientul Mijlociu, şi ar veni la doar câţiva ani după ce legăturile energetice, vechi de decenii, ale Berlinului cu Moscova au fost afectate de războiul din Ucraina.

Exporturile de petrol ale Kazahstanului către Germania via conducta rusească Drujba s-au ridicat în 2025 la 2,146 milioane de tone, sau aproximativ 43.000 de barili pe zi, în creştere cu 44% faţă de 2024, şi în primul trimestru al acestui an s-au ridicat la 730.000 de tone.

O oprire completă ar elimina aproximativ 17% din cele până la 12 milioane de tone de petrol pe an procesate de rafinăria PCK de la oraşul Schwedt, din nord-estul Germaniei, una dintre cele mai mari din ţară. Combustibilul produs la rafinăria PCK alimentează 9 din 10 maşini în Berlin şi regiunea Brandenburg.

Ministerul rus al Energiei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu este la curent cu o măsură de oprire a exporturilor de petrol. „Vom încerca să verificăm acest lucru”, a declarat Peskov reporterilor la o conferinţă de presă.

Relaţiile politice şi comerciale ale Rusiei cu Germania au fost afectate de conflictul din Ucraina. Livrările de petrol rusesc au fost oprite de la începerea războiului, iar Berlinul a plasat subsidiarele locale ale celui mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, sub administrare specială în 2022.

Conducta Drujba porneşte din Rusia şi se ramifică în Belarus în alte două conducte, una către Polonia şi cealaltă spre Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă. Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba sunt exceptate de la embargoul pe care UE l-a impus Rusiei după declanşarea războiului contra Ucrainei, întrucât statele central-europene fără ieşire la mare dispun de opţiuni limitate de aprovizionare cu petrol pe cale maritimă.

Kazahstanul furnizează petrol către rafinăria PCK prin ramura nordică a conductei Drujba, din 2023, dar aprovizionarea a fost întreruptă în mod repetat de atacurile cu drone ucrainene asupra secţiunii ruseşti a conductei.

Un purtător de cuvânt al operatorului de conducte din Polonia, PERN, a declarat pentru Reuters că firma este gata să livreze petrol pentru acţionarii non-ruşi ai PCK prin portul Gdansk, dacă i se va solicita acest lucru. Printre acţionarii de la rafinăria Schwedt se numără grupurile petroliere Rosneft, Shell şi Eni.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Te-ar putea interesa și:
Jean-Noël Barrot
Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invadarea Ucrainei. „Liderii ruşi trebuie să dea socoteală”
Înmormântare Rusia
Industria funerară din Rusia, în plină expansiune pe fondul pierderilor din Ucraina. Sicriele, gropile, înmormântările s-au scumpit
Volkswagen Factory Kraftwerk.
Germania se reinventează. De la producția auto la cea de arme: Guvernul încurajează metamorfoza
tarantula
Descoperire înfiorătoare într-un tren din Germania: Un mecanic a găsit o cutie cu zeci de tarantule. Ce a urmat
Tusk And Macron Meet At Polish-French Intergovernmental Meeting In Gdansk, Poland - 20 Apr 2026
Liderii francez și polonez au discutat despre exerciții nucleare comune
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
„Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat...
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin...
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Donald Trump spune că „se așteaptă” ca Statele Unite să bombardeze Iranul
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
Citește mai multe
