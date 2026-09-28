Lovitură pentru Iran: Arabia Saudită reia exporturile de petrol prin Marea Roșie

Arabia Saudită a reluat exporturile de petrol prin conductele sale Est-Vest după repararea avariilor cauzate de atacurile cu drone, au declarat luni surse familiarizate cu situația, restabilind astfel o rută crucială care ocolește Strâmtoarea Ormuz și dând o lovitură Iranului, relatează The Wall Street Journal.

Întinzându-se pe o distanță de 1.200 de kilometri prin Arabia Saudită, de la centrul producător de petrol al regatului de la Golful Persic până la portul Yanbu de la Marea Roșie, conducta Est-Vest a devenit una dintre cele mai importante părți ale infrastructurii energetice mondiale în timpul războiului cu Iranul, servind ca soluție alternativă pentru traficul de petroliere drastic redus prin Strâmtoarea Ormuz.

Conducta Est-Vest poate transporta până la 7 milioane de barili pe zi - aproximativ 2 milioane pentru rafinăriile interne saudite și restul pentru export - dar nu a funcționat niciodată la capacitate maximă pentru o perioadă îndelungată înainte de începerea războiului cu Iranul, pe 28 februarie. Aproximativ 4 milioane de barili pe zi - circa 4% din oferta globală - circulau prin aceasta înainte ca atacurile cu drone, atribuite forțelor susținute de Iran în Irak, să avarieze conducta pe 10 septembrie, estimează analiștii.

Reluarea exporturilor prin conducta Est-Vest are loc în contextul în care Arabia Saudită a găsit, de asemenea, o modalitate de a transporta mai mult petrol ocolind Iranul prin Strâmtoarea Ormuz. Încărcările în portul saudit Ras Tanura din Golful Persic au crescut recent la aproximativ 6,5 milioane de barili pe zi, de la 1,5 milioane de barili pe zi la începutul lunii septembrie, a declarat compania de monitorizare a navelor Kpler.

O dinamică crucială pe care o urmăresc comercianții de petrol este dacă Arabia Saudită poate menține volume mari de export prin Strâmtoarea Ormuz, reluând în același timp transporturile din Yanbu, a declarat Hamad Hussain, economist senior la Capital Economics.

Dacă transporturile ridicate din Golful Persic se mențin constante pe măsură ce operațiunile de la Yanbu își revin, exporturile totale de petrol saudit ar putea depăși nivelurile de dinaintea atacurilor, ceea ce, la rândul său, ar contribui la inversarea creșterilor recente ale prețului țițeiului, a spus el.

„Cu toate acestea, exporturile din Yanbu sunt mai dificile decât erau la începutul conflictului, având în vedere amenințarea pe care o reprezintă houthii pentru infrastructura energetică”, a spus Hussain.

Saudi Aramco, compania petrolieră emblematică a regatului, a început duminică încărcarea navelor cu țiței în portul Yanbu de la Marea Roșie prin intermediul conductei, au declarat surse familiarizate cu situația.

Aramco operează conducta la un debit de aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi, au precizat sursele. O parte din fluxurile actuale vor fi direcționate către rafinăriile interne, au adăugat acestea.

Prețurile petrolului și-au redus creșterile luni, după ce au apărut știrile privind livrările prin conductă, dar au rămas la un nivel ridicat, țițeiul Brent, etalonul internațional, situându-se în continuare peste 105 dolari pe baril.

Înainte de războiul cu Iranul, Arabia Saudită își expedia majoritatea exporturilor de petrol prin strâmtoare, către clienții din Asia. Pe măsură ce atacurile iraniene asupra navelor au blocat acea cale navigabilă, regatul a redirecționat milioane de barili prin conducta Est-Vest către Yanbu.

Când militanții Houthi, susținuți de Iran, și-au intensificat atacurile asupra transporturilor maritime legate de Arabia Saudită în zona strâmtorii Bab al-Mandeb în luna iulie, unele încărcături saudite au fost redirecționate spre nord prin Egipt, folosind în schimb Canalul Suez și sistemul de conducte Sumed.

Având ruta ocolitoare din Marea Roșie întreruptă de atacuri, Aramco a început să încarce mai mult petrol pe petroliere în Golful Persic și să-și asume riscul de a le trimite prin Ormuz, în ciuda amenințării atacurilor iraniene. Compania le-a cerut mai multor clienți din Asia – cea mai importantă piață a sa de petrol – să preia livrările chiar în afara strâmtorii, în largul coastelor Omanului, a relatat The Wall Street Journal.

Editor : B.E.