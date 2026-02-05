Live TV

Lovitură pentru Moscova, pe frontul din Ucraina: Kievul a tăiat accesul rușilor la Starlink: „Terminalele sunt blocate”

Foto: Profimedia Images
Ucraina a blocat, cu ajutorul companiei SpaceX deţinută de Elon Musk şi proprietara acestei tehnologii, terminalele Starlink active din ţară. La acestea Rusia conecta o parte dintre dronele folosite pentru a ataca teritoriul ucrainean.

„Dispozitivele Starlink înregistrate pe 'lista albă' funcţionează; terminalele ruseşti sunt deja blocate", a anunţat ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, pe contul său de Telegram, referindu-se la registrul creat de autorităţile ucrainene, în colaborare cu SpaceX, pentru a controla toate terminalele Starlink care funcţionează în Ucraina cu scopul de a identifica şi bloca pe cele care deserveau dronele ruseşti, potrivit EFE, preluată de Agerpres. 

Fedorov a explicat că verificarea terminalelor continuă şi a calificat procesul drept unul „de amploare".

El a contactat recent SpaceX pentru a avertiza că armata rusă foloseşte terminalele Starlink care operează în Ucraina pentru a-şi dirija dronele în atacurile împotriva ţării.

Musk şi subordonaţii săi din cadrul companiei au reacţionat rapid - public şi pe reţeaua de socializare a magnatului X - creând registrul la care a făcut referire joi Fedorov pentru a rezolva problema.

SpaceX a furnizat Ucrainei, de la începutul războiului, terminale Starlink care au fost esenţiale pentru asigurarea comunicaţiilor armatei ucrainene. Rusia are accesul interzis la această tehnologie din cauza sancţiunilor.

Musk a luat „măsuri”

După ce a arătat iniţial simpatie pentru cauza ucraineană, Musk a devenit ulterior o voce deosebit de critică la adresa preşedintelui Volodimir Zelenski. Refuzul lui Musk de a activa Starlink în Crimeea, care ar fi permis armatei ucrainene să atace peninsula ocupată de Rusia, a fost unul dintre factorii declanşatori ai discordiei, notează EFE.

Musk a reluat schimbul cordial de mesaje cu Fedorov pe reţeaua socială X - cu care a mai avut de a face pe când acesta era ministru al transformării digitale şi când SpaceX a trimis la începutul războiului Starlink-uri în Ucraina - în legătură cu colaborarea dintre cele două părţi privind utilizarea ilegală de către Rusia a tehnologiei de satelit americane.

Observatori militari ruşi au semnalat încă de miercuri dezactivarea antenelor Starlink utilizate de Moscova pe frontul din Ucraina, după ce Elon Musk a anunţat „măsuri" pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin, notează AFP.

Pe câmpul de luptă, unităţile ruse folosesc de mult timp terminalele Starlink pentru a comunica.

În ultimele zile, mai mulţi observatori militari sau bloggeri pro-Kremlin au confirmat că antenele Starlink nu mai funcţionează.

„Călcâiul lui Ahile" al forţelor Kremlinului

„Starlink-urile sunt dezactivate. Au fost deconectate anterior în timpul unei actualizări de software, apoi fuseseră restabilite. Acum vor fi reactivate din nou?", se întreabă pe contul său de Telegram Andrei Filatov, un observator militar urmărit de 200.000 de abonaţi.

Influentul corespondent militar Aleksandr Koţ de la ziarul Komsomolskaia Pravda afirma miercuri pe Telegram că un ofiţer rus i-a spus că Starlink-ul este „călcâiul lui Ahile" al forţelor Kremlinului.

Rusia nu dispune de o tehnologie echivalentă.

Potrivit observatorului militar rus Roman Alehin, Moscova nu are „probabil" decât o soluţie alternativă: desfăşurarea de cabluri cu fibră optică pe teren, un sistem pe care îl consideră mult mai „complex" şi mai „costisitor" de implementat.

