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Lovitură pentru Rusia: o rafinărie atacată de Ucraina și-a oprit complet activitatea. Ce efecte sunt așteptate

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fum dupa un atac ucrainean
Foto: Captură video X
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O rafinărie de petrol din oraşul rus Orsk, care a fost lovită de un atac cu drone ucrainene în urmă cu două zile, a fost nevoită să-şi înceteze complet activitatea, iar reparaţiile ar putea dura până la şase luni, a declarat joi guvernatorul regional, avertizând asupra perturbărilor pentru şoferi, relatează Reuters.

„Şrapnelul a avariat infrastructura cheie, care nu poate fi reparată în prezent. Echipamentele sunt importate şi, din cauza sancţiunilor, reparaţiile ar putea dura până la şase luni. Fabrica şi-a încetat complet activitatea”, a postat pe reţelele sociale Evgheni Solnţev, guvernatorul regiunii Orenburg din jurul oraşului.

„Ne pregătim pentru cel mai pesimist scenariu şi va trebui să ne bazăm pe aprovizionarea cu combustibil adus din afara regiunii”, a menţionat guvernatorul.

Ucraina a intensificat în acest an atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, provocând o penurie generalizată de combustibil, într-o campanie menită să crească costurile pentru Moscova în ceea ce priveşte continuarea războiului pe scară largă pe care Rusia l-a declanşat în 2022.

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Solnţev a declarat că 80% dintre cele 287 de staţii de alimentare din regiune sunt operaţionale în prezent, iar prioritatea este acordată „vehiculelor de urgenţă şi celor specializate”.

El a spus că poliţia rutieră şi voluntarii gestionează fluxul de trafic pe măsură ce şoferii caută combustibil.

„Deşi situaţia nu este simplă peste tot, este gestionabilă”, a spus el. „Aş dori să fac un apel către toţi şoferii de aici: vă rog să aveţi răbdare”, a transmis guvernatorul.

Armata ucraineană a declarat marţi că a atacat rafinăria din Orsk, situată lângă graniţa cu Kazahstanul, la aproximativ 1.470 km sud-est de Moscova, şi a incendiat-o.

Uzina, care are o capacitate anuală de prelucrare a ţiţeiului de 6 milioane de tone, produce benzină, motorină şi combustibil pentru aviaţie, păcură, bitum şi alte produse petroliere.

Editor : C.S.

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