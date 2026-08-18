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Popularitatea lui Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel al preşedinţiei sale. Ce îi îngrijorează pe americani

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Rata de aprobare a preşedintelui american Donald Trump a scăzut la cel mai scăzut nivel al preşedinţiei sale, o majoritate covârşitoare a americanilor fiind îngrijoraţi că războiul SUA cu Iranul va dura mult timp, conform unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat luni.

Doar 33% dintre respondenţii la sondajul de patru zile au declarat că aprobă performanţa lui Trump la Casa Albă, în timp ce 64% o dezaprobă.

Popularitatea lui Trump, în scădere de la 35% într-un sondaj încheiat la începutul acestei luni şi mai mică decât în orice moment al mandatului său actual, a atins acum cel mai scăzut nivel al mandatului său anterior, atins în decembrie 2017.

După ce s-a întors la Casa Albă anul trecut, cu puţin sub jumătate din ţară aprobând preşedinţia sa, popularitatea lui Trump a avut de suferit anul acesta după ce a ordonat atacuri asupra Iranului alături de Israel, aliatul SUA.

Conflictul care a urmat a paralizat o cincime din comerţul global cu petrol, declanşând o creştere a preţului benzinei, care afectează gospodăriilor americane, dar şi pe aliaţii republicani ai lui Trump, care îşi apără majorităţile în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Trump, care a făcut campanie electorală pe baza promisiunilor de a ţine inflaţia sub control şi de a evita războaie de lungă durată, a promis iniţial că războiul cu Iranul va dura câteva săptămâni şi a susţinut că acest conflict este singura modalitate de a împiedica Iranul să dezvolte o armă nucleară ce ar putea ameninţa lumea. Însă Iranul s-a dovedit rezilient şi a menţinut în mare parte blocat comerţul cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, chiar şi după ce conflictul s-a redus.

Aproximativ 80% dintre americani - inclusiv 87% dintre democraţi şi 71% dintre republicani - cred că implicarea SUA în Iran „va continua pentru o perioadă extinsă de timp”, a constatat sondajul Reuters/Ipsos. Doar 16% au spus că acest conflict se va încheia probabil în câteva săptămâni.

Sondajul Reuters/Ipsos, care a fost realizat online, a adunat răspunsuri de la 1.166 de adulţi americani la nivel naţional şi a avut o marjă de eroare de +/-3 puncte procentuale. 

Editor : C.S.

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