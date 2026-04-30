Lovitură pentru Vucic. Uniunea Europeană a suspendat toate plățile către Serbia. Motivul pentru care Belgradul rămâne fără bani

Uniunea Europeană a suspendat toate plățile către Serbia în cadrul planului de dezvoltare, din cauza regresului înregistrat de sistemul judiciar al țării. Acest lucru a fost anunțat la conferința de la Fribourg de către comisarul european pentru extindere, Marta Koss.

„Până când această situație nu va fi remediată, țara nu va putea primi sprijin financiar din partea UE”, a subliniat ea (citat conform RTRS). Koss a adăugat că țara nu poate „sta pe două scaune în același timp”, atunci când se află în pragul aderării la Uniunea Europeană.

Anterior, pe 10 aprilie, Politico scria că Uniunea Europeană ar putea priva Serbia de finanțare în valoare de până la 1,5 miliarde de euro din cauza regresului proceselor democratice și a legăturilor strânse cu Moscova. „Îngrijorarea noastră cu privire la ceea ce se întâmplă în Serbia se intensifică — de la legile care subminează independența puterii judecătorești, la represiunile împotriva protestatarilor și la amestecul în mass-media independentă”, a declarat atunci Koss.

Serbia nu este membră a UE, dar din 2014 poartă negocieri de aderare și are dreptul să primească granturi pentru realizarea reformelor juridice. După izbucnirea războiului din Ucraina, Vučić încearcă să mențină un echilibru între cursul de eurointegrare (primind finanțare de la Bruxelles) și menținerea legăturilor strânse cu Rusia, împotriva căreia nu a impus încă sancțiuni. Potrivit surselor Politico, în ultimele săptămâni, în cadrul Comisiei Europene s-au făcut încercări de a suspenda alocarea de fonduri către Belgrad.

În plus, pe fondul nemulțumirii Europei față de Belgrad, pe 27 aprilie s-a aflat că Serbia i-a eliberat un pașaport lui Jakub Zakriev — nepotul șefului Ceceniei, Ramzan Kadyrov. Documentul a fost obținut printr-o procedură specială, aplicată persoanelor care s-au remarcat în domeniul afacerilor, științei, sportului sau artei (fără a fi necesară rezidența în țară sau renunțarea la altă cetățenie). Nu este clar pentru ce anume merite a primit ruda lui Kadyrov o astfel de onoare. Cu toate acestea, chiar a doua zi — după ce s-a iscat un val de reacții în mass-media — guvernul sârb a anulat cetățenia lui Zakriev, declarând că acesta „poate fi considerat o potențială amenințare la adresa securității naționale” .

În perioada 2021-2024, UE a alocat Serbiei peste 586 de milioane de euro sub formă de granturi nerambursabile. Din 2000, țara a primit de la Europa peste 7 miliarde de euro sub formă de finanțare și investiții, a informat guvernul sârb.

