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Lovitură politică pentru Trump în Senat: O rezoluție susținută și de republicani îi cere să oprească războiul cu Iranul

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President Donald Trump Hosts A Congressional Picnic
Donald Trump Foto: Profimedia
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Senatul SUA a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să oprească războiul cu Iranul sau să obțină aprobarea Congresului pentru continuarea operațiunilor militare. Măsura, susținută inclusiv de patru senatori republicani, reprezintă o rară sfidare bipartizană la adresa Casei Albe și amplifică presiunea asupra administrației americane de a găsi o ieșire din conflictul care durează de aproape cinci luni.

Un număr redus de senatori republicani, dar decisiv, s-a alăturat democraților la votul de marți, încheiat cu 50 la 48. Aceeași măsură fusese adoptată de Camera Reprezentanților la începutul acestei luni. Totuși, rezoluția este în mare parte simbolică deoarece, chiar dacă a fost aprobată de ambele camere ale Congresului, nu va fi trimisă lui Trump pentru analiză și nu are forță de lege, scrie BBC.

Votul a avut loc în contextul în care republicanii din Congres și-au exprimat scepticismul față de planul de pace convenit de Trump cu Iranul, iar conflictul nepopular se apropie de a cincea lună. Trump a criticat rezoluția marți seara, numind-o „prost sincronizată și lipsită de sens”.

„Așadar, am Iranul la pământ, gata să fie învins, iar Senatul Statelor Unite decide să organizeze un vot privind Legea prerogativelor de război, prost sincronizat și lipsit de sens”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social. „Acești senatori mi-au făcut munca mai dificilă, dar voi rezolva situația într-un fel sau altul, pentru că întotdeauna reușesc să duc lucrurile la bun sfârșit!”

Votul marchează o premieră când ambele camere ale Congresului aprobă o rezoluție concurentă prin care îi cer unui președinte să înceteze o acțiune militară de la adoptarea Rezoluției privind prerogativele de război din 1973.

O rezoluție concurentă exprimă poziția sau voința Congresului, spre deosebire de alte forme de legislație care sunt trimise președintelui pentru promulgare. În 2019, Trump a respins prin veto o rezoluție comună care solicita retragerea forțelor armate din ostilitățile legate de războiul civil din Yemen.

Analista pentru Orientul Mijlociu Laura Blumenfeld a descris măsura drept „mai degrabă o palmă peste încheietură decât o pereche de cătușe, deoarece nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic”. Ea a declarat pentru BBC că, totuși, măsura „reflectă sentimentele poporului american”.

Adoptarea rezoluției este importantă deoarece sporește presiunea asupra Casei Albe pentru a găsi o soluție de încheiere a războiului cu Iranul, conflict care a devenit nepopular în rândul opiniei publice după creșterea prețurilor la carburanți. Aceeași măsură a fost aprobată la începutul acestei luni și de Camera Reprezentanților, unde patru republicani s-au alăturat tuturor democraților pentru a o adopta cu 215 voturi la 208.

Însă un oficial al Casei Albe a declarat că, odată cu armistițiul convenit la 7 aprilie, nu mai există ostilități din care forțele americane să trebuiască retrase. Același oficial a afirmat că măsura a trecut doar pentru că doi senatori republicani au lipsit de la vot: Mitch McConnell și Dave McCormick.

Patru senatori republicani au votat alături de democrați în favoarea rezoluției: Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins și Bill Cassidy. Senatorul democrat John Fetterman a fost singurul membru al partidului său care a votat împotrivă. Acesta este cel mai recent semn al diviziunilor din Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, care vor decide dacă partidul își poate păstra majoritățile fragile din ambele camere ale Congresului.

Unii republicani s-au opus recent președintelui, inclusiv prin respingerea planurilor sale de a crea un fond de 1,8 miliarde de dolari destinat combaterii „instrumentalizării politice” a instituțiilor și prin aprobarea ajutorului pentru Ucraina.

Votul de marți a fost a zecea ocazie de la începutul războiului în care democrații din Senat au forțat organizarea unui vot privind prerogativele de război. Acesta a avut loc în aceeași zi în care Pentagonul a solicitat Congresului aproximativ 80 de miliarde de dolari, cea mai mare parte a sumei urmând să finanțeze războiul cu Iranul.

Legislația federală impune aprobarea Congresului pentru continuarea operațiunilor militare mai mult de 60 de zile. Loviturile americano-israeliene asupra Iranului au început la 28 februarie, deși administrația Trump susține că armistițiul din aprilie a resetat acest termen. Casa Albă poate, de asemenea, prelungi termenul cu încă 30 de zile, invocând motive de securitate națională.

În prezent, Statele Unite și Iranul au convenit să mențină armistițiul și lucrează la încheierea ostilităților în baza unui memorandum de înțelegere semnat de președinții celor două țări săptămâna trecută. Potrivit memorandumului, Washingtonul și Teheranul au la dispoziție 60 de zile pentru a negocia un acord mai amplu privind încetarea programului nuclear iranian.

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Editor : M.I.

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