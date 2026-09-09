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Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi complexul nuclear iranian (analiză)

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Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
Această imagine satelitară, pusă la dispoziție de Vantor, arată vehicule la intrarea vestică a complexului de tuneluri Pickaxe Mountain (Muntele Târnăcopului), situat lângă instalația nucleară de la Natanz, în apropierea orașului Natanz, provincia Isfahan, în centrul Iranului, pe 21 iunie 2026. Foto: Profimedia
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Lucrările de construcţie s-au intensificat în mod semnificativ în ultimul an pe Muntele Kolang, în centrul Iranului, unde se bănuieşte că s-ar afla un complex nuclear subteran, potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), relatează lorientlejour.com. Într-un raport publicat miercuri, grupul de experţi estimează, pe baza imaginilor din satelit pe o perioadă de şase ani, că zona a înregistrat "o intensificare a lucrărilor de construcţie în 2026".

Analiştii subliniază, în raportul lor, trecerea "de la o fază de excavare activă la probabile lucrări de construcţie în interior şi continuarea lucărilor de consolidare în exterior". Potrivit acestora, imaginile din satelit dezvăluie construcţia de noi drumuri, instalaţii de depozitare şi zone de acces.

Situat în apropierea complexului nuclear de la Natanz, la 250 km sud de Teheran, Muntele Kolang este considerat de serviciile de informaţii un loc care ar putea găzdui viitoare dezvoltări ale programului nuclear iranian.

"Această evaluare nu confirmă şi nici nu infirmă afirmaţiile serviciilor de informaţii israeliene conform cărora Iranul ar fi transferat centrifuge pe Muntele Kolang", clarifică CSIS.

Centrul consideră, de asemenea, că acest complex "nu este încă în măsură să găzduiască operaţiuni de îmbogăţire a uraniului, dacă acesta este într-adevăr obiectivul urmărit".

La sfârşitul lui iulie, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va bombarda "foarte curând şi foarte puternic" acest obiectiv, cunoscut drept "Pickaxe Mountain" în engleză (Muntele Târnăcopului). Până acum, acesta a fost ferit de atacuri, spre deosebire de complexul de la Natanz şi de situl subteran de la Fordow.

Acesta din urmă a fost lovit în iunie 2025 cu bombe anti-buncăr GBU-57, capabile să pătrundă la o adâncime de câteva zeci de metri înainte de a exploda.

Sub Muntele Kolang se află "o instalaţie fortificată adânc încastrată în granit; distrugerea sa s-ar dovedi dificilă, chiar şi cu cele mai puternice muniţii americane, cum ar fi bomba GBU-57", estimează think tank-ul, care pledează pentru o soluţie diplomatică însoţită de mecanisme de monitorizare.

Construcţia unui complex nuclear sub acest munte a început în 2020, după un incendiul izbucnit la hala de asamblare a centrifugelor de la Natanz, probabil cauzat de un sabotaj.

În octombrie 2025, o analiză realizată de CSIS a imaginilor din satelit ale lucrărilor de construcţie de pe Muntele Kolang dezvăluise deja un ritm accelerat al lucrărilor şi stabilirea unui perimetru de securitate în jurul amplasamentului.

Iranul neagă existenţa oricărui complex nuclear subteran secret aflat sub Muntele Kolang.

„Atenția obsesivă acordată de Washington localității Kolang Kouh, unde nu se desfășoară nicio activitate nucleară, nu este altceva decât un pretext inventat pentru agresiune, distrugere și sabotaj”, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baqaei.

El a subliniat că „activitățile nucleare ale Iranului au fost declarate în întregime” agenției de supraveghere nucleară a ONU.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de control nuclear al ONU, a solicitat informații cu privire la Muntele Kolang și acces la amplasament.

 

Editor : Marina Constantinoiu

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