Live TV

Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC)

Data publicării:
Donald Trump la întâlnirea cu liderii UE și Zelenski de la Washington
Niciun alt președinte american, de la momentul creării Uniunii Europene și până în prezent, nu a avut o influență atât de mare ca Trump asupra politicilor europene. Foto: Profimedia Images
Din articol
Presiuni asupra Rusiei Relațiile s-au mai îmbunătățit Un început prost

Relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost tensionate în acest an, diferențele privind modul de sprijinire a Ucrainei, tensiunile comerciale și tarifele dominând o perioadă tensionată a diplomației între blocurile de putere. Însă, într-o întorsătură oarecum ironică a războiului din Ucraina, sentimentul comun de frustrare și suspiciune față de refuzul Rusiei de a se așeza la masa negocierilor a apropiat SUA și UE, crede CNBC.

Săptămâna aceasta s-a observat un front comun, Washingtonul și Bruxelles-ul anunțând pachete complementare de sancțiuni care vizează industria petrolieră și gazieră a Rusiei.

Presiuni asupra Rusiei

SUA și UE sunt pe aceeași lungime de undă când vine vorba de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat joi pentru CNBC Andrew Puzder, ambasadorul SUA la Uniunea Europeană.

„Președintele Trump a fost categoric în ceea ce privește dorința sa de a vedea sfârșitul acestui război... Dar când vezi că negocierile nu merg așa cum vrei, trebuie să intensifici presiunea”, a declarat Puzder pentru Silvia Amaro de la CNBC, la Bruxelles.

El a menționat că pachetele de sancțiuni aproape simultane ale SUA și UE sunt „un indiciu că trebuie să intensificăm presiunea. Suntem dispuși să intensificăm presiunea și sperăm că Vladimir Putin va înțelege mesajul și va realiza că războiul trebuie să ia sfârșit. Se pare că el nu a înțeles încă acest mesaj, dar sperăm că acest lucru îl va face să înțeleagă”, a spus el.

Relațiile s-au mai îmbunătățit

Relațiile dintre SUA și UE s-au îmbunătățit în general în ultimele luni în mai multe domenii geopolitice și economice, a spus Puzder, menționând că „poate că nu suntem întotdeauna de acord, dar cred că motivele lor sunt întotdeauna bune și cred că ei privesc lucrurile puțin diferit față de noi”, a spus el.

Miercuri, Trezoreria SUA a anunțat noi sancțiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, în timp ce joi UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de măsuri împotriva Moscovei, interzicând importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia și vizând industria financiară și complexul industrial militar al acesteia.

Ultimele acțiuni ale Washingtonului au fost salutate de Ucraina și UE, după îngrijorările de săptămâna trecută că președintele american Donald Trump ar putea să se alieze cu Rusia în ceea ce privește soluționarea conflictului, după ce acesta părea să repete poziția Kremlinului potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritoriile ocupate Rusiei ca parte a unui acord de pace.

Trump părea să-și schimbe poziția miercuri, când a declarat că a constatat că discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin „nu duc nicăieri” și că a decis să anuleze summitul cu Putin care urma să aibă loc în Ungaria în următoarele săptămâni.

Puzder a declarat că, în timpul mandatului său de ambasador, a observat că UE și SUA au devenit mai aliniate în privința unei serie de alte chestiuni, inclusiv China și imigrația.

„Cred că în aceste chestiuni ne apropiem și cred că acordul comercial a fost foarte important pentru ambele părți”, a spus el, lăudând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru negocierea unui acord care, potrivit lui, „a fost mai bun decât orice alt acord negociat de Trump cu alte țări”.

Un început prost

Relațiile dintre SUA și UE au suferit o deteriorare când Trump a revenit la putere la începutul anului, liderul american atacând imediat blocul comunitar, acuzându-l de practici comerciale neloiale pe motiv că a înregistrat un excedent comercial persistent în ceea ce privește schimbul de mărfuri.

În ianuarie, Trump a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că „din punctul de vedere al Americii, UE ne tratează foarte, foarte nedrept, foarte rău”.

El a repetat această poziție și perspectivă în mai multe rânduri în cursul acestui an și, deși UE a negat acuzațiile, datele comerciale dintre SUA și UE arată că aceasta a înregistrat un excedent comercial (cel puțin în ceea ce privește bunurile) cu SUA timp de mai mulți ani.

Cifrele Consiliului European pentru 2024, de exemplu, arată că totalul comerțului dintre UE și SUA s-a ridicat la 1,68 mii de miliarde de euro, dar, în timp ce UE a înregistrat un excedent comercial în ceea ce privește bunurile, a înregistrat un deficit în ceea ce privește serviciile cu SUA. Luând în considerare atât bunurile, cât și serviciile, blocul a înregistrat un excedent de aproximativ 50 de miliarde de euro anul trecut.

Aceste date au stat la baza deciziei lui Trump de a impune, inițial, o taxă vamală de 30% asupra importurilor de bunuri din UE în Statele Unite, spre dezamăgirea blocului. Ulterior, el a redus taxa vamală la 15% în cadrul unui acord comercial încheiat în iulie, care era mai mare decât taxa de 10% pe care o speră UE.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie...
blocuri
Scumpiri pe piața imobiliară. În 6 ani, prețurile apartamentelor s-au...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Ultimele știri
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Ziua Pisicilor Negre, marți, la Muzeul „Antipa”. Târg de adopţii şi ateliere de poveşti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Konstantin Ernst împreună cu Vladimir Putin
Șeful pricipalului canal de stat din Rusia, despre schimbarea imaginii țării sale: „Rachete bune înseamnă bomboane bune”
Școală
Nicușor Dan, despre decizia Ucrainei de a închide licee cu predare în română: „Această lege nu se va aplica”
An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
nicusor dan
Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Zelenski: Am cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei
Belgian Foreign Minister Lahbib appears before the External Relations committee at the Belgian Parliament, in Brussels
De ce amână UE decizia privind sprijinul pentru Ucraina cu banii Rusiei. Avertismentul comisarei Hadja Lahbib
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Complexul de 5 stele construit în vremea lui Nicolae Ceaușescu de care s-a ales praful. În trecut avea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după...
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...