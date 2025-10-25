Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC)

Relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost tensionate în acest an, diferențele privind modul de sprijinire a Ucrainei, tensiunile comerciale și tarifele dominând o perioadă tensionată a diplomației între blocurile de putere. Însă, într-o întorsătură oarecum ironică a războiului din Ucraina, sentimentul comun de frustrare și suspiciune față de refuzul Rusiei de a se așeza la masa negocierilor a apropiat SUA și UE, crede CNBC.

Săptămâna aceasta s-a observat un front comun, Washingtonul și Bruxelles-ul anunțând pachete complementare de sancțiuni care vizează industria petrolieră și gazieră a Rusiei.

Presiuni asupra Rusiei

SUA și UE sunt pe aceeași lungime de undă când vine vorba de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat joi pentru CNBC Andrew Puzder, ambasadorul SUA la Uniunea Europeană.

„Președintele Trump a fost categoric în ceea ce privește dorința sa de a vedea sfârșitul acestui război... Dar când vezi că negocierile nu merg așa cum vrei, trebuie să intensifici presiunea”, a declarat Puzder pentru Silvia Amaro de la CNBC, la Bruxelles.

El a menționat că pachetele de sancțiuni aproape simultane ale SUA și UE sunt „un indiciu că trebuie să intensificăm presiunea. Suntem dispuși să intensificăm presiunea și sperăm că Vladimir Putin va înțelege mesajul și va realiza că războiul trebuie să ia sfârșit. Se pare că el nu a înțeles încă acest mesaj, dar sperăm că acest lucru îl va face să înțeleagă”, a spus el.

Relațiile s-au mai îmbunătățit

Relațiile dintre SUA și UE s-au îmbunătățit în general în ultimele luni în mai multe domenii geopolitice și economice, a spus Puzder, menționând că „poate că nu suntem întotdeauna de acord, dar cred că motivele lor sunt întotdeauna bune și cred că ei privesc lucrurile puțin diferit față de noi”, a spus el.

Miercuri, Trezoreria SUA a anunțat noi sancțiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, în timp ce joi UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de măsuri împotriva Moscovei, interzicând importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia și vizând industria financiară și complexul industrial militar al acesteia.

Ultimele acțiuni ale Washingtonului au fost salutate de Ucraina și UE, după îngrijorările de săptămâna trecută că președintele american Donald Trump ar putea să se alieze cu Rusia în ceea ce privește soluționarea conflictului, după ce acesta părea să repete poziția Kremlinului potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritoriile ocupate Rusiei ca parte a unui acord de pace.

Trump părea să-și schimbe poziția miercuri, când a declarat că a constatat că discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin „nu duc nicăieri” și că a decis să anuleze summitul cu Putin care urma să aibă loc în Ungaria în următoarele săptămâni.

Puzder a declarat că, în timpul mandatului său de ambasador, a observat că UE și SUA au devenit mai aliniate în privința unei serie de alte chestiuni, inclusiv China și imigrația.

„Cred că în aceste chestiuni ne apropiem și cred că acordul comercial a fost foarte important pentru ambele părți”, a spus el, lăudând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru negocierea unui acord care, potrivit lui, „a fost mai bun decât orice alt acord negociat de Trump cu alte țări”.

Un început prost

Relațiile dintre SUA și UE au suferit o deteriorare când Trump a revenit la putere la începutul anului, liderul american atacând imediat blocul comunitar, acuzându-l de practici comerciale neloiale pe motiv că a înregistrat un excedent comercial persistent în ceea ce privește schimbul de mărfuri.

În ianuarie, Trump a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că „din punctul de vedere al Americii, UE ne tratează foarte, foarte nedrept, foarte rău”.

El a repetat această poziție și perspectivă în mai multe rânduri în cursul acestui an și, deși UE a negat acuzațiile, datele comerciale dintre SUA și UE arată că aceasta a înregistrat un excedent comercial (cel puțin în ceea ce privește bunurile) cu SUA timp de mai mulți ani.

Cifrele Consiliului European pentru 2024, de exemplu, arată că totalul comerțului dintre UE și SUA s-a ridicat la 1,68 mii de miliarde de euro, dar, în timp ce UE a înregistrat un excedent comercial în ceea ce privește bunurile, a înregistrat un deficit în ceea ce privește serviciile cu SUA. Luând în considerare atât bunurile, cât și serviciile, blocul a înregistrat un excedent de aproximativ 50 de miliarde de euro anul trecut.

Aceste date au stat la baza deciziei lui Trump de a impune, inițial, o taxă vamală de 30% asupra importurilor de bunuri din UE în Statele Unite, spre dezamăgirea blocului. Ulterior, el a redus taxa vamală la 15% în cadrul unui acord comercial încheiat în iulie, care era mai mare decât taxa de 10% pe care o speră UE.

Editor : M.C