Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici, după o discuție de 5 ore cu trimisul lui Trump. Sancțiunile la care a renunțat SUA

Alexandr Lukașenko a discutat cu trimisul lui Trump mai bine de cinci ore. Sursa foto: Profimedia Images

Cincizeci și doi de prizonieri politici, printre care figuri ale opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați din închisorile din Belarus, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda.

Eliberările, care au urmat unei întâlniri între dictatorul țării, Alexander Lukashenko, și reprezentantul președintelui american Donald Trump, John Cole, joi dimineață la Minsk, au avut loc la doar trei luni după ce SUA au negociat eliberarea a 14 prizonieri politici în iunie, printre care Serghei Tihanovski, unul dintre cei mai proeminenți politicieni din opoziția din Belarus. Trimisul liderului de la Casa Albă a purtat discuții de peste cinci ore cu dictatorul de la Minsk.

„Nimeni nu a fost lasat in urma! 52 de prizonieri au trecut in siguranta frontiera cu Lituania din Belarus astazi, lasand in urma sârma ghimpată, ferestrele barate si frica constanta. Printre ei, ceea ce este deosebit de important pentru mine, se aflau si sase lituanieni”, a scris Nausėda, adaugând ca este „profund recunoscător” Statelor Unite si personalului lui Trump „pentru eforturile continue de eliberare a prizonierilor politici”.

Într-un aparent quid pro quo, SUA au acceptat să ridice sancțiunile impuse Belavia, compania aeriană națională a Belarusului, și să redeschidă ambasada sa din Minsk, care a fost închisă în februarie 2022 în urma invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, o parte semnificativă a acesteia fiind lansată de pe teritoriul Belarusului, transmite novayagazeta.

Printre cei 52 de prizonieri eliberați miercuri se afla și fostul candidat la președinția Belarusului, Mikola Statkevich, care a candidat împotriva lui Lukașenko în 2010 și care a fost condamnat la 14 ani de închisoare în 2021.

Remarcând că 52 este „un număr foarte mare”, Nausėda a reamintit totuși că „peste 1 000 de prizonieri politici se află încă în închisorile din Belarus” și a îndemnat comunitatea internațională să nu se oprească până când toți nu vor „vedea libertatea”.

Sviatlana Tihanovskaia, care conduce în prezent opoziția belarusă din exilul său din Lituania, a salutat, de asemenea, vestea de pe X și s-a declarat recunoscătoare pentru „puternica” conducere a SUA, deși a avertizat că „mai rămân peste 1.200 de ostatici – toți trebuie eliberați”.

