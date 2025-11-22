Lukaşenko a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni deținuți în Belarus, în baza unui acord cu Trump

Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat sâmbătă televiziunea de stat de la Minsk, ca parte a unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump.

Donald Trump a încurajat Belarusul să elibereze prizonieri politici, în timpul contactelor sale cu Aleksandr Lukaşenko, care îşi conduce ţara cu o mână de fier de trei decenii, suprimând media libere şi opoziţia politică, scrie AFP, potrivit Agerpres.

În schimb, Washingtonul a ridicat parţial sancţiunile împotriva companiei aeriene bieloruse Belavia, permiţându-i acesteia să întreţină şi să achiziţioneze piese pentru flota sa, care include aeronave Boeing.

„Preşedintele a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni care au comis infracţiuni pe teritoriul ţării noastre”, a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Lukaşenko, Natalia Eismont, pentru televiziunea de stat.

Graţierea, solicitată de Ucraina

Graţierea, care a fost solicitată de Ucraina, este rezultatul „unor acorduri încheiate între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko”, a adăugat ea.

Această măsură îşi propune „să creeze condiţii pentru soluţionarea conflictului armat din ţara vecină”, a explicat purtătoarea de cuvânt, referindu-se la războiul din Ucraina.

Ucrainenii, care nu au fost identificaţi, „sunt în prezent predaţi autorităţilor ucrainene”, a subliniat ea.

Peste 1.000 de prizonieri politici în Belarus

Belarusul îi acuză de obicei de „extremism” pe cei care se opun sau critică guvernul, pronunţând pedepse cu închisoarea de mai mulţi ani.

Nu este deocamdată clar dacă ucrainenii eliberaţi au fost acuzaţi de această infracţiune, precizează AFP.

La începutul acestei toamne, Lukaşenko, încercând să-şi îmbunătăţească imaginea în străinătate în timp ce ţara este supusă unor sancţiuni occidentale masive, a eliberat zeci de prizonieri politici, inclusiv disidenţi, jurnalişti şi personalităţi religioase proeminente.

Peste 1.000 de prizonieri politici rămân încă în închisorile din Belarus, conform ONG-urilor pentru drepturile omului.

