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Lukașenko a ordonat inspectarea de urgență a Forțelor Armate după vizita șefului CIA la Moscova

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Alexandr Lukașenko. Sursa foto: president.gov.by
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Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a dispus efectuarea unei inspecții inopinate a stării de pregătire operațională a Forțelor Armate ale țării, pe fondul vizitei la Moscova a șefului Serviciului Central de Informații (CIA) al SUA, John Ratcliffe.

Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al republicii, Alexander Volfovich, a declarat că, în cadrul inspecției, una dintre brigăzi va părăsi locul de dislocare permanentă și va îndeplini o serie de misiuni. „Deocamdată nu vom vorbi despre acestea. Totul depinde de deciziile pe care le vor lua conducerea Forțelor Armate, Statul Major General și unitățile militare”, a spus Volfovich.

În același timp, el a subliniat că se va acorda o atenție deosebită metodelor de lovire a unui potențial adversar „ținând cont de experiența conflictelor militare din Ucraina și Iran”. Potrivit acestuia, scopul exercițiului este de a verifica gradul de pregătire al formațiunilor și unităților militare pentru desfășurarea acțiunilor de luptă în condiții moderne. Volfovici a îndemnat, de asemenea, să nu se facă griji că „se întâmplă ceva supranatural”. Anterior, comandantul forțelor de operațiuni speciale ale Forțelor Armate din Belarus, Alexandr Iljukevici, a declarat că Minsk a început formarea unei noi brigăzi de desant și asalt în apropierea frontierei cu Ucraina. Unitatea urma să fie dislocată în zona orașului Gomel.

Anterior, The Wall Street Journal (WSJ), citând surse bine informate, a relatat că Vladimir Putin a început să-i ceară lui Lukașenko să deschidă un nou front în Ucraina. În plus, potrivit publicației, Moscova intenționa să folosească Belarusul pentru operațiuni împotriva țărilor vecine membre ale NATO, inclusiv pentru lansarea de drone. În acest context, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe Lukașenko și l-a avertizat să nu se lase antrenat în război. Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția asupra construirii de către Belarus a unei infrastructuri militare de-a lungul frontierei cu Ucraina, care ar putea fi utilizată pentru o agresiune împotriva Kievului.

Șeful CIA, Ratcliffe, a efectuat o vizită neanunțată la Moscova pe 25 august. Kremlinul a declarat că acesta nu s-a întâlnit cu Putin, iar scopul reprezentantului SUA a fost stabilirea de „contacte între serviciile secrete”. După cum remarcă WSJ, vizita lui Ratcliffe ar fi putut fi legată de informațiile serviciilor secrete americane privind planurile viitoare ale lui Putin. În special, potrivit publicației, armata rusă a desfășurat exerciții de pregătire a mobilizării în regiunea Kaliningrad, precum și în alte regiuni, verificând infrastructura Ministerului Apărării în ceea ce privește capacitatea de a primi recruți, de a le asigura hrană și armament. În plus, serviciile de informații americane au obținut informații conform cărora Putin ar putea încerca să testeze rezistența NATO.

„Scopul ar fi putut fi acela de a spune: «Știm ce ai de gând și ar fi mai bine să nu faci asta»”, a remarcat Bett Sanner, fostul adjunct al șefului Serviciului Național de Informații al SUA, într-un interviu acordat publicației. Potrivit acestuia, vizita ar fi putut fi legată și de armistițiul din Iran și de includerea unei alte părți în negocieri.

Editor : A.R.

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