Lukașenko a preluat cel de-al șaptelea mandat de președinte al Belarusului: „Sunteţi toată viaţa mea"

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a depus marţi jurământul, fiind astfel învestit pentru cel de-al şaptelea mandat neîntrerupt la conducerea ţării, după alegerile prezidenţiale desfăşurate pe 26 ianuarie.



„Preşedintele vostru nu v-a abandonat niciodată şi nici nu vă va abandona, nu vă va trăda şi nici nu va fugi. Sunteţi toată viaţa mea", a spus el în timpul ceremoniei de învestire, desfăşurată la Palatul Independenţei din Minsk, în timp ce depunea jurământul cu mâna pe Constituţia ţării pe care o guvernează din 1994 şi o va face până în 2030, transmite EFE, potrivit Agerpres.



În ceea ce priveşte realegerea sa, Lukaşenko a spus că „această victorie nu este doar a mea, a preşedintelui, ci şi a milioanelor de belaruşi".



„Pe 26 ianuarie am trecut printr-o altă răscruce istorică, am făcut-o cu siguranţă şi înţelepciune, fără să ne abatem de la drumul pe care am fost timp de o treime de secol", a spus preşedintele.



Referindu-se la protestele în masă care au avut loc în vara anului 2020 şi la nemulţumirea care mocneşte în cadrul societăţii faţă de autoritarismul conducerii, Lukaşenko a spus că „nu va permite ca libertatea de exprimare să fie folosită ca un baros pentru distrugerea propriei ţări".



„Avem totul în ordine în ceea ce priveşte libertatea presei, iar democraţie avem mai mult decât cei care se proclamă apărătorii ei", a declarat preşedintele Belarusului.



De asemenea, el a făcut o legătură între protestele împotriva realegerii sale şi fraudei electorale şi finanţarea din partea SUA.



„Investigaţiile noii administraţii (a preşedintelui american Donald Trump) au dezvăluit cazuri clare de finanţare de către USAID (Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională) şi NED (National Endowment for Democracy) a loviturilor de stat şi a revoluţiilor colorate în întreaga lume, inclusiv în Belarus în 2020", a spus Aleksandr Lukaşenko.



Preşedintele belarus a calificat protestele ca fiind o „revoltă" şi a spus că, în pofida faptului că „au vândut patria în schimbul burselor" şi „au cerut sancţiuni şi bombe de la stăpânii lor", ele au făcut guvernul mai puternic şi i-au învăţat pe belaruşi să „preţuiască şi să apere ceea ce au".



Aleksandr Lukaşenko s-a referit la toate problemele suferite de Belarus, cum ar fi situaţia economică, pandemia sau protestele, printre altele, ca fiind "rezultatul jocurilor globale ale celor care cred că au dreptul să dicteze voinţa întregii lumi".



Potrivit Comisiei Electorale din Belarus, Lukaşenko a câştigat ultimele alegeri cu 86,82% din voturi.

Editor : A.R.