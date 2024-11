Lukașenko amenință cu închiderea completă a internetului în Belarus „ca să nu se ajungă la un război mai rău ca în Ucraina”

Alexandr Lukașenko, președintele Belarusului, a anunțat că intenționează să deconecteze complet internetul în timpul viitoarelor alegeri prezidențiale, dacă vor apărea proteste similare celor din 2020.

„Dacă acest lucru [protestele - n.r.] se întâmplă din nou, îl vom închide [internetul - n.r.] complet. Permiteți-mi să fiu sincer, acest lucru a fost făcut aproape întotdeauna, în special în primele etape, cu aprobarea mea.”, scrie BelTA, un post de știri deținut de statul Belarus.

Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri la Universitatea Lingvistică de Stat din Minsk, la 22 noiembrie; Lukașenko a răspuns la o întrebare privind închiderea internetului în timpul alegerilor, similar cu ceea ce s-a întâmplat în Belarus în 2020.

El a explicat că internetul a fost deconectat în 2020 deoarece „soarta țării era în joc”. El a recunoscut, de asemenea, că protestele ar putea izbucni din nou în timpul viitoarelor alegeri.

„Nimeni [în timpul protestelor din 2020 - n.r.] nu a ținut sau bătut pe nimeni [protestatari - n.r.]. Nu a fost nevoie să țineți sau să bateți pe nimeni. Bielorușii nu sunt genul acela de oameni. Am înțeles de unde venea. Totul a fost organizat prin internet, în principal din Polonia - rute, unde urma să mergem, cum urma să mergem... Am înțeles unde ar putea duce acest lucru. Am fi ajuns la un război mai rău decât în Ucraina. Ar fi fost mai dur”.

Lukașenko a fost la putere în Belarus timp de 30 de ani. Cu toate acestea, după falsificările la scară largă din timpul alegerilor prezidențiale din 2020, în Belarus au izbucnit proteste în masă. Protestatarii au cerut noi alegeri corecte, eliberarea prizonierilor politici și răspunderea pentru bătaia și torturarea demonstranților pașnici.

Alegerile din Belarus vor fi la sfârșitul lunii ianuarie.

