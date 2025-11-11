Live TV

Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada

Aleksandr Lukașenko.
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a îndemnat funcționarii să nu neglijeze telefoanele fixe obișnuite, deoarece, potrivit lui, comunicațiile mobile nu garantează că convorbirile lor nu vor ajunge „pe serverele din Canada sau SUA”.

Lukașenko a subliniat că poziția sa nu are legătură cu conservatorismul, ci este determinată de probleme de securitate. „Nu pentru că sunt conservator. Nu este niciun secret ce faceți, unde mergeți, dacă aveți un telefon. Niciun secret”, a explicat el (citat din BelTA”).

Șeful statului și-a exprimat, de asemenea, scepticismul față de digitalizarea totală, afirmând că „nu trebuie să transformăm totul în format digital” și, dacă este posibil, „mai bine să nu ne băgăm în asta”. Anumite documente și date ar trebui păstrate pe hârtie, a menționat el.

În plus, Lukașenko a îndemnat cetățenii să nu acorde o importanță excesivă subiectului datelor personale. Și poporul nu trebuie să se agite prea mult: „Ah, datele personale – numărul de telefon, altceva, adresa”, a adăugat președintele Republicii Belarus.

