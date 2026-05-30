Lukaşenko o exclude pe Giorgia Meloni din dialogul cu Moscova: „Este o femeie, nu poate negocia”. Ce i-a propus lui Macron

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat că premierul italian Giorgia Meloni nu ar trebui să fie principalul interlocutor european în negocierile cu Rusia, argumentând că, fiind femeie, nu poate negocia cu Moscova, şi l-a indicat în schimb pe Emmanuel Macron drept liderul cel mai potrivit pentru acest rol. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei convorbiri telefonice recente cu preşedintele francez, în care Lukaşenko a spus că este dispus să primească la Minsk un reprezentant al acestuia şi l-a îndemnat pe Macron să redeschidă dialogul cu Rusia, relatează News.ro.

„Dacă ţi-e frică să vii la Minsk, trimite pe cineva”

Aleksandr Lukaşenko a anunţat că a acceptat să-l primească în curând la Minsk pe un reprezentant al preşedintelui francez Emmanuel Macron, „la cererea” şefului statului francez, cu care a discutat duminica trecută la telefon, relatează Euronews.

Lukaşenko, citat de agenţia guvernamentală belarusă de presă Belta, a spus că l-a întrebat pe Macron despre ce ar putea discuta cu el, după ce preşedintele francez a vizitat Erevanul, dar nu merge nici la Moscova, nici la Minsk.

Macron s-ar fi eschivat.

„Domnule preşedinte, îl puteţi primi pe consilierul meu şi vorbi cu el pentru ca să poată veni să-mi explice toate aceste lucruri?”, a declarat Lukaşenko că i-a spus Macron, potrivit Belta, notează Euronews.

Preşedintele belarus afirmă că a acceptat această propunere.

„I-am spus: nu-ţi face griji, dacă ţi-e frică să vii la Minsk, trimite pe cineva de încredere”, a conchis Lukaşenko.

Potrivit altor relatări ale conversaţiei de duminica trecută, preşedintele francez l-a îndemnat pe omologul său belarus să nu-şi lase ţara „antrenată” în Războiul din Ucraina, scrie TV5Monde Info.

Potrivit anturajului şefului statului francez, „el i-a cerut lui Aleksandr Lukaşenko să facă gesturile necesare unei îmbunătăţiri a relaţiilor dintre Belarus şi Europa”.

„Franţa nu recunoaşte legitimitatea lui Aleksandr Lukaşenko. Prin urmare, ambasadorul nostru a fost constrâns să părăsească teritoriul belarus la 17 octombrie”, a relatat La Dépêche care citează site-ul Quai d’Orsay.

Precedenta convorbire la telefon a lui Macron cu Lukaşenko a avut loc în 2022, la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina.

Macron i-a cerut atunci să asigure retragerea trupelor ruse de pe teritoriul belarus, „complice de facto al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei”.

Lukaşenko o respinge pe Meloni ca interlocutor cu Kremlinul: „Este femeie”

În aceeaşi convorbire, Lukaşenko a respins-o pe Giorgia Meloni ca interlocutoare europeană cu Moscova. El l-a desemnat pe preşedintele francez drept cel mai în măsură să preia conducerea diplomaţiei europene în acest dosar.

Potrivit agenţiei Belta, Lukaşenko l-a invitat pe Macron să medieze dialogul cu Moscova în baza puternicei sale experienţe politice.

„Tu eşti un aksakal, un decan”, i-ar fi spus el, subliniind că ceilalţi principali lideri europeni, de la cancelarul german Friedrich Merz şi până la premierul britanic Keir Starmer, sunt mai „tineri” din punct de vedere politic.

Mai mult, liderul belarus a declarat că „Meloni este o femeie, nu poate negocia cu Moscova”.

„În Italia există o femeie prim-ministru. Tu vrei să pui o asemenea povară pe umerii unei femei?”, i-ar fi spus Lukaşenko, respingând ideea ca o femeie să joace rolul principalului interlocutor european cu Kremlinul.

Belta publică aceste declaraţii în contextul în care în Europa revine ideea numirii unui emisar special însărcinat să reprezinte Uniunea Europeană (UE) la viitoare negocieri cu Moscova.

Acest scenariu a relansat speculaţiile privind personalităţi cu experienţă internaţională care ar putea prelua un astfel de rol.

De ce revine în discuţie ideea unui emisar european pentru Rusia

Declaraţiile preşedintelui belarus apar în timp ce Europa reia viguros ipoteza desemnării unui emisar special însărcinat să coordoneze relaţiile cu Rusia şi să apere o poziţie comună a UE în viitoare negocieri cu privire la Războiul din Ucraina.

Această propunere a fost susţinută, în ultimele luni, şi de către Giorgia Meloni, care a spus în mai multe rânduri că este necesar să se evite iniţiative diplomatice izolate şi să se încredinţeze dialogul cu Moscova unei personalităţi capabile să vorbească în numele întregii UE.

Şefa Guvernului de la Roma s-a declarat în favoarea numirii unui emisar special european tocmai cu scopul evitării unei abordări fragmentate între diverse state membre ale UE.

Emmanuel Macron a apărat, la rândul său, în mai multe rânduri, necesitatea redeschiderii unui canal de comunicare cu Kremlinul, cu condiţia să facă parte dintr-o strategie împărtăşită la nivel european.

Angela Merkel şi Mario Draghi, printre numele vehiculate

Declaraţiile lui Lukaşenko, care a sugerat că dialogul cu Moscova ar trebui purtat de un bărbat, au alimentat speculaţiile privind posibili candidaţi pentru acest rol.

În ultimele săptămâni, în mediile politice şi în presa europeană au circulat zvonuri şi ipoteze despre fostul cancelar german Angela Merkel, printre personalităţile cele mai susceptibile să medieze, mulţumită experienţei sale în relaţiile cu Vladimir Putin.

În paralel, au apărut şi alte nume, inclusiv cel al fostului premier italian Mario Draghi.

În prezent nu există nicio decizie oficială a UE şi nici vreo candidatură oficială.

În mod paradoxal, numele Merkel ilustrează cât de anacronic este raţionamentul lui Lukaşenko, scrie News.ro.

Fostul cancelar german rămâne una dintre marile figuri europene cele mai experimentate şi mai influente în dosarul rus, în pofida respingerii ideii unei femei de către Lukaşenko.

Lukaşenko îl împinge pe Macron spre un rol-cheie în dialogul cu Moscova: „Tu eşti figura principală”

În afara provocării la adresa leadershipului feminin, mesajul lui Lukaşenko pare să urmărească un obiectiv clar, şi anume să-l împingă pe Macron să joace un rol central în construirea unui canal direct de comunicare între UE, Minsk şi Kremlin.

„Tu eşti figura principală şi forţa motrice a Europei astăzi”, i-ar fi spus Lukaşenko lui Macron, pe care l-a îndemnat să vină la Minsk şi să se ducă la Moscova pentru a aborda problema „prin dialog”.

Editor : Ș.A.