Lukașenko se plânge că un fost lider al opoziției nu vrea să plece din țară după ce a fost eliberat la cererea lui Trump: „Va muri”

Mikola Statkevici - unul din cei 52 de deţinuţi politici din Belarus eliberaţi acum o săptămână după eforturi ale Statelor Unite - refuză să plece din ţară, a afirmat joi preşedintele Aleksandr Lukaşenko, care a sugerat că opozantul în vârstă de 69 de ani se află din nou în închisoare.

Statkevici, închis timp de mai mulţi ani, este "un om aflat deja la capătul puterilor", care "va muri în curând", a apreciat liderul de la Minsk, adăugând: "Să ne ferească Dumnezeu să moară în închisoare. La ce ar folosi?".

Potrivit lui Lukaşenko, Statkevici a fost dus în zona neutră de la frontiera cu Lituania, însă a refuzat să treacă în ţara vecină alături de ceilalţi deţinuţi eliberaţi joia trecută. "Băieţii l-au întrebat: 'Vrei să rămâi în Belarus? O să mergi la închisoare'. (El a răspuns:) 'Merg la închisoare'. L-au adus în Belarus", a relatat preşedintele la o şedinţă din care s-au publicat fragmente de stenograme în reţelele sociale.

Lukaşenko nu a precizat explicit dacă disidentul a fost din nou închis.

Soţia lui Statkevici, Marina Adamovici, a declarat săptămâna trecută agenţiei France Presse că nu are veşti de la el de după întoarcerea pe teritoriul belarus, dar nu este surprinsă că soţul ei a refuzat să plece în exilul forţat.

În total, Statkevici a fost închis în Belarus timp de 12 ani, începând din 1999. Cea mai recentă arestare a sa a avut loc în mai 2020, iar ulterior a fost condamnat la 14 ani de închisoare şi a fost deţinut "la secret", lipsit de legături cu exteriorul, timp de doi ani şi jumătate.

În 2020 şi 2021, zeci de mii de belaruşi au manifestat împotriva realegerii lui Lukaşenko ca preşedinte, acuzând autorităţile de fraudarea alegerilor. Regimul de la Minsk - în fruntea căruia Lukaşenko se află de peste trei decenii - a reprimat protestele cu ajutorul forţelor de ordine, iar zeci de demonstranţi au fost condamnaţi la pedepse mari cu închisoarea.

