Live TV

Lukașenko se plânge că un fost lider al opoziției nu vrea să plece din țară după ce a fost eliberat la cererea lui Trump: „Va muri”

Data publicării:
Mikola Statkevici
Mikola Statkevici. Sursa foto: X

Mikola Statkevici - unul din cei 52 de deţinuţi politici din Belarus eliberaţi acum o săptămână după eforturi ale Statelor Unite - refuză să plece din ţară, a afirmat joi preşedintele Aleksandr Lukaşenko, care a sugerat că opozantul în vârstă de 69 de ani se află din nou în închisoare.

Statkevici, închis timp de mai mulţi ani, este "un om aflat deja la capătul puterilor", care "va muri în curând", a apreciat liderul de la Minsk, adăugând: "Să ne ferească Dumnezeu să moară în închisoare. La ce ar folosi?".

Potrivit lui Lukaşenko, Statkevici a fost dus în zona neutră de la frontiera cu Lituania, însă a refuzat să treacă în ţara vecină alături de ceilalţi deţinuţi eliberaţi joia trecută. "Băieţii l-au întrebat: 'Vrei să rămâi în Belarus? O să mergi la închisoare'. (El a răspuns:) 'Merg la închisoare'. L-au adus în Belarus", a relatat preşedintele la o şedinţă din care s-au publicat fragmente de stenograme în reţelele sociale.

Lukaşenko nu a precizat explicit dacă disidentul a fost din nou închis.

Soţia lui Statkevici, Marina Adamovici, a declarat săptămâna trecută agenţiei France Presse că nu are veşti de la el de după întoarcerea pe teritoriul belarus, dar nu este surprinsă că soţul ei a refuzat să plece în exilul forţat.

În total, Statkevici a fost închis în Belarus timp de 12 ani, începând din 1999. Cea mai recentă arestare a sa a avut loc în mai 2020, iar ulterior a fost condamnat la 14 ani de închisoare şi a fost deţinut "la secret", lipsit de legături cu exteriorul, timp de doi ani şi jumătate.

În 2020 şi 2021, zeci de mii de belaruşi au manifestat împotriva realegerii lui Lukaşenko ca preşedinte, acuzând autorităţile de fraudarea alegerilor. Regimul de la Minsk - în fruntea căruia Lukaşenko se află de peste trei decenii - a reprimat protestele cu ajutorul forţelor de ordine, iar zeci de demonstranţi au fost condamnaţi la pedepse mari cu închisoarea.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
3
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
stadioane in targoviste
5
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro: „Ne asigurăm că vom...
Nationwide Strikes Over Budget - Lyon, France - 18 Sep 2025
„Zi neagră” în Franța: sute de mii de oameni se mobilizează contra...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut...
Ultimele știri
Putin vrea ca veteranii din așa-numita „Operațiune Militară Specială” să ocupe funcții de conducere în partidele din Rusia
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Proiectul de la Senat care incriminează avortul, criticat dur: „practici comuniste și putiniste. Amintește de decretul lui Ceaușescu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Exerciții militare aliate în Polonia. Foto- Profimedia
Polonia și NATO au mobilizat 30.000 de soldați la exerciții militare după demonstrațiile de forță ale Rusiei și Belarusului
Unrecognizable little baby in safety car seat.
Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare
Dronă Shahed
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă)
detinut care se tine de gratiile unei celule
Cum distribuia o grupare infracțională droguri în închisorile din România: metoda scrisorilor
harta belarus polonia
Polonia prelungeşte pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Așteaptă al patrulea copil...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”