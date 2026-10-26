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Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia. Premiera înregistrată la scrutinul de duminică

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Lula da Silva
Lula da Silva, președintele Braziliei. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a câştigat duminică cel de-al doilea tur al alegerilor, cu 51,74% din voturi, faţă de 48,26% obţinute de senatorul de extremă dreaptă Flavio Bolsonaro, într-o revenire inedită în istoria democratică a ţării, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 97,69% din voturi.

Este pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii militare (1964-1985) când un candidat clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor se impune în al doilea tur în faţa adversarului său, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

În primul tur, Flavio Bolsonaro a fost cel mai votat, obţinând 47% din sufragii, cu două puncte mai mult decât liderul progresist, ceea ce s-a tradus printr-o diferenţă de 2,2 milioane de voturi.

Duminică, în al doilea tur, Lula a răsturnat acest rezultat şi a obţinut cu peste patru milioane de voturi mai mult decât adversarul său

Editor : B.P.

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