Lula da Silva îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a spus că Brazilia a devenit „un pic periculoasă”

Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a afirmat miercuri că omologul său american, Donald Trump, nu ar trebui „să se amestece în alegerile braziliene” care vor avea loc în luna octombrie, notează AFP, potrivit Agerpres.

Lula da Silva, care vizează la 80 de ani al patrulea mandat la conducerea Braziliei, îl va avea ca principal adversar pe senatorul Flavio Bolsonaro, al cărui tată este predecesorul său de extremă dreaptă Jair Bolsonaro, un aliat al preşedintelui Statelor Unite.

Donald Trump „are dreptul să aibă preferinţele sale ideologice (...) dar alegerile din Brazilia sunt problema Braziliei”, a lansat Lula da Silva în cursul unei conferinţe de presă la Geneva, la finalul summitului G7.

Mai devreme în cursul aceleiaşi zile, preşedintele american a afirmat într-o altă conferinţă de presă că Brazilia a devenit „un pic periculoasă politic”.

Donald Trump i-a primit pe Lula da Silva şi pe Flavio Bolsonaro la Casa Albă luna trecută, la câteva săptămâni distanţă.

La scurt timp după întâlnirea sa cu senatorul de 45 de ani, Washingtonul a clasificat drept grupări teroriste cele două principale facţiuni criminale din Brazilia şi a ameninţat ţara sud-americană cu suprataxe vamale, două măsuri aspru criticate de guvernul Lula da Silva.

Marţi, Curtea Supremă de la Brasilia l-a condamnat în contumacie la patru ani de închisoare pe un alt fiu al lui Jair Bolsonaro pentru lobby-ul său pe lângă autorităţile americane cu scopul ca acestea să intercedeze în favoarea tatălui său.

Fost deputat, Eduardo Bolsonaro este stabilit în Statele Unite de anul trecut.

Donald Trump "poate continua să-l iubească pe Bolsonaro, pe tată, pe fiu, pe nepot, asta nu e o problemă. Este treaba lui. Până la urmă, gusturile nu se discută. Dar să nu se amestece în alegerile braziliene", a insistat Lula da Silva.

Editor : C.L.B.