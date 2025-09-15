Lula da Silva îi răspunde lui Trump, după condamnarea lui Bolsonaro: „Justiţia din Brazilia a dat o decizie istorică”

Procesul împotriva fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro „nu este o vânătoare de vrăjitoare”, a dat asigurări duminică preşedintele actual Luiz Inacio Lula da Silva, ca răspuns la criticile omologului său american Donald Trump. El a adăugat că justiția din Brazilia a dat „o decizie istorică”.

În prima sa reacţie după condamnarea la 27 de ani de închisoare a opozantului său, Lula da Silva s-a declarat „mândru de Curtea Supremă a Braziliei pentru decizia sa istorică”, transmite AFP preluată de Agerpres.

El a afirmat, într-un editorial publicat de The New York Times, că aceasta „nu este o vânătoare de vrăjitoare”, cum a spus Donald Trump.

Întrebat despre subiect, Trump a calificat cazul lui Bolsonaro drept o „vânătoare de vrăjitoare”. Liderul de la Casa Albă l-a lăudat din nou pe Bolsonaro, numind verdictul „un lucru teribil”.

Ca represalii, liderul de la Casa Albă a lovit Brazilia cu creșteri de tarife, sancțiuni împotriva judecătorului care prezidează și revocarea vizelor pentru majoritatea judecătorilor Înaltei Curți.

„Cred că este foarte rău pentru Brazilia”, a adăugat Trump.

Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa.

În 12 septembrie, avocaţii lui Bolsonaro au anunţat într-un comunicat transmis presei că vor ataca prin apel decizia judecătorilor Curţii Supreme, „chiar şi la nivel internaţional”.

Bolsonaro a fost recunoscut şef al unei „organizaţii criminale” care a conspirat pentru a-i asigura „rămânerea autoritară la putere” după înfrângerea sa de către actualul preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârşitul anului 2022. Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reuşit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.

Revoltele care au avut loc la 8 ianuarie 2023, la o săptămână după învestirea lui Lula, când mii de susţinători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt şi au vandalizat sediul instituţiilor din Brasilia, ar fi fost „ultima speranţă” de reuşită a complotului.

Editor : A.P.