„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig

Papa Leon a criticat liderii care „manipulează numele lui Dumnezeu” și cheltuiesc miliarde pentru războaie, avertizând că lumea „este devastată de o mână de tirani”, într-un discurs susținut în Camerun, scrie BBC.

Papa Leon a transmis că lumea „este devastată de o mână de tirani”, vorbind în cadrul unui turneu într-o regiune afectată de o insurgență mortală. Suveranul Pontif i-a condamnat pe cei despre care spune că manipulează „chiar numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig.

Declarațiile vin după o dispută de amploare cu președintele american Donald Trump, care a publicat un mesaj lung de atac la adresa papei, un critic vocal al operațiunii militare a SUA și Israelului în Iran.

Papa își exprimase îngrijorarea față de amenințarea lui Trump potrivit căreia „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu acceptă cerințele SUA de a pune capăt războiului și de a deschide Strâmtoarea Ormuz.

Leon, care anul trecut a devenit primul papă născut în SUA, a pus anterior sub semnul întrebării și abordarea administrației Trump în materie de imigrație.

„Leo ar trebui să-și facă ordine în atribuțiile sale de papă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social la acel moment.

Vorbind în Camerun, papa a criticat liderii care „închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuite pentru ucidere și distrugere, în timp ce resursele necesare pentru vindecare, educație și reconstrucție nu se găsesc nicăieri”.

„Stăpânii războiului pretind că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, dar adesea nici o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus el.

Adresându-se mulțimilor joi, papa a condamnat „un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte” într-o regiune „pătată de sânge” din Camerun, afectată de o insurgență de aproape un deceniu.

„Cei care vă jefuiesc pământul de resursele sale investesc, în general, o mare parte din profit în arme, perpetuând astfel un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte”, le-a spus el celor adunați la o catedrală din orașul Bamenda, în nord-vestul țării.

Turneul amplu al papei Leon în Africa va include opriri în 11 orașe din patru țări. Este a doua sa vizită externă majoră de la alegerea în funcția de papă anul trecut și reflectă importanța catolicismului în Africa.

Peste o cincime dintre catolicii lumii trăiesc în Africa, aproximativ 288 de milioane de persoane, potrivit datelor din 2024.

