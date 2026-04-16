„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig

Papa Leon și Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Papa Leon a criticat liderii care „manipulează numele lui Dumnezeu” și cheltuiesc miliarde pentru războaie, avertizând că lumea „este devastată de o mână de tirani”, într-un discurs susținut în Camerun, scrie BBC.

Papa Leon a transmis că lumea „este devastată de o mână de tirani”, vorbind în cadrul unui turneu într-o regiune afectată de o insurgență mortală. Suveranul Pontif i-a condamnat pe cei despre care spune că manipulează „chiar numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig.

Declarațiile vin după o dispută de amploare cu președintele american Donald Trump, care a publicat un mesaj lung de atac la adresa papei, un critic vocal al operațiunii militare a SUA și Israelului în Iran.

Papa își exprimase îngrijorarea față de amenințarea lui Trump potrivit căreia „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu acceptă cerințele SUA de a pune capăt războiului și de a deschide Strâmtoarea Ormuz.

Citește și: „Un papă care își folosește mintea”. Reacții la Vatican după criticile lui Trump: „Președintele nu are limite”

Leon, care anul trecut a devenit primul papă născut în SUA, a pus anterior sub semnul întrebării și abordarea administrației Trump în materie de imigrație.

„Leo ar trebui să-și facă ordine în atribuțiile sale de papă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social la acel moment.

Vorbind în Camerun, papa a criticat liderii care „închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuite pentru ucidere și distrugere, în timp ce resursele necesare pentru vindecare, educație și reconstrucție nu se găsesc nicăieri”.

„Stăpânii războiului pretind că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, dar adesea nici o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus el.

Citește și: Avertismentul papei Leon, după criticile lui Trump: „Democrația riscă să devină o tiranie, o mască pentru dominaţia elitelor economice”

Adresându-se mulțimilor joi, papa a condamnat „un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte” într-o regiune „pătată de sânge” din Camerun, afectată de o insurgență de aproape un deceniu.

„Cei care vă jefuiesc pământul de resursele sale investesc, în general, o mare parte din profit în arme, perpetuând astfel un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte”, le-a spus el celor adunați la o catedrală din orașul Bamenda, în nord-vestul țării.

Turneul amplu al papei Leon în Africa va include opriri în 11 orașe din patru țări. Este a doua sa vizită externă majoră de la alegerea în funcția de papă anul trecut și reflectă importanța catolicismului în Africa.

Peste o cincime dintre catolicii lumii trăiesc în Africa, aproximativ 288 de milioane de persoane, potrivit datelor din 2024.

Citește și: Disputa lui Trump cu papa Leon ar putea să-l coste scump. Președintele american pierde teren în rândul alegătorilor catolici

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
nava pe apa
4
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
Te-ar putea interesa și:
Pumps on a Lukoil gas station in Bulgaria
Cât a ajuns să coste motorina în Bulgaria, la o lună și jumătate de începerea războiului din Iran
Pete Hegseth
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Pete Hegseth avertizează Iranul să „aleagă cu înțelepciune”: „Nu puteți controla nimic”
kerosen combustibil avion avioane
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
Armata SUA
Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump” privind o intervenție în Cuba
Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell
Donald Trump ameninţă că îl va demite pe Jerome Powell dacă nu părăseşte singur funcţia de şef al Rezervei Federale
