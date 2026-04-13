Entuziasmat de înfrângerea la urne a premierului ungar Viktor Orban, cu care a avut nenumărate ciocniri politice, premierul polonez Donald Tusk afirmă că nu a venit încă vremea regimurilor autoritare și corupte „Toată lumea se temea că există o tendință inevitabilă, că a venit vremea regimurilor autoritare și corupte. Nu, nu este cazul”, a declarat luni șeful guvernului polonez (pro-european) jurnaliștilor polonezi aflați la Seul, unde efectuează o vizită oficială.

„Mai întâi a fost Varșovia, apoi București, Chișinău, iar acum este Budapesta”, a continuat el, referindu-se la seria de alegeri câștigate începând din 2023 de mișcările democratice pro-europene din Europa Centrală.

Tusk, care tocmai vorbise la telefon cu câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Péter Magyar, a reamintit că acesta din urmă i-a promis că se va deplasa la Varșovia în cadrul primei sale vizite în străinătate, în cazul unei victorii. „Cred că relațiile noastre vor fi absolut excepționale”, a adăugat el.

La alegerile parlamentare din 2023, coaliția pro-europeană formată de Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, a învins guvernul naționalist eurosceptic al partidului Dreptate și Justiție (PiS), care se afla la putere de opt ani în Polonia.

Care sunt primele trei capitale pe care le va vizita Magyar ca premier

Câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Péter Magyar, intenționează să facă din Polonia prima sa vizită în străinătate, cu scopul de a consolida „prietenia milenară dintre Polonia și Ungaria”.

Pe măsură ce rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria au început să sosească duminică seara și partidul de opoziție Tisza a preluat un avantaj clar, Magyar și-a prezentat planurile susținătorilor adunați la evenimentul organizat în noaptea alegerilor.

„Vom reconstrui, vom clădi pe fundații solide și vom extinde cooperarea în cadrul Grupului de la Vișegrad. De aceea, prima mea oprire va fi la Varșovia”, le-a spus Magyar susținătorilor săi duminică seara.

„A doua mea călătorie mă va duce la Viena, iar a treia la Bruxelles, pentru a asigura finanțarea la care au dreptul maghiarii. În calitate de prim-ministru, îi voi reprezenta pe toți maghiarii din Bazinul Carpatic și din întreaga lume”, a spus el.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a fost printre primii lideri străini care l-au felicitat pe Péter Magyar pentru victoria sa asupra lui Viktor Orbán.

Mai târziu în acea seară, el a postat un scurt videoclip care arăta începutul convorbirii sale telefonice cu Magyar. La acel moment, Tusk se afla în capitala Coreei de Sud, Seul. Tusk a declarat ulterior reporterilor că, în timpul convorbirii, l-a felicitat pe Magyar pentru victorie și că au discutat despre vizita lui Magyar la Varșovia.

„După cum știți, el a indicat cu mult timp în urmă că Varșovia va fi prima sa oprire, din motive destul de evidente. Cred că relația noastră va fi absolut excepțională”, a spus Tusk.

Rezultatele preliminare arată că partidul Tisza al lui Magyar poate conta pe aproximativ 138 de locuri în parlamentul de 199 de membri, ceea ce îi conferă o majoritate confortabilă de două treimi.

