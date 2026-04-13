Video „Lumea nu este condamnată să aibă guverne corupte și autoritare”, subliniază Donald Tusk, după înfrângerea lui Viktor Orban

Donald Tusk. Foto: Profimedia
Care sunt primele trei capitale pe care le va vizita Magyar ca premier

Entuziasmat de înfrângerea la urne a premierului ungar Viktor Orban, cu care a avut nenumărate ciocniri politice, premierul polonez Donald Tusk afirmă că nu a venit încă vremea regimurilor autoritare și corupte „Toată lumea se temea că există o tendință inevitabilă, că a venit vremea regimurilor autoritare și corupte. Nu, nu este cazul”, a declarat luni șeful guvernului polonez (pro-european) jurnaliștilor polonezi aflați la Seul, unde efectuează o vizită oficială.

„Mai întâi a fost Varșovia, apoi București, Chișinău, iar acum este Budapesta”, a continuat el, referindu-se la seria de alegeri câștigate începând din 2023 de mișcările democratice pro-europene din Europa Centrală.

Tusk, care tocmai vorbise la telefon cu câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Péter Magyar, a reamintit că acesta din urmă i-a promis că se va deplasa la Varșovia în cadrul primei sale vizite în străinătate, în cazul unei victorii. „Cred că relațiile noastre vor fi absolut excepționale”, a adăugat el.

La alegerile parlamentare din 2023, coaliția pro-europeană formată de Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, a învins guvernul naționalist eurosceptic al partidului Dreptate și Justiție (PiS), care se afla la putere de opt ani în Polonia.

Care sunt primele trei capitale pe care le va vizita Magyar ca premier

Câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Péter Magyar, intenționează să facă din Polonia prima sa vizită în străinătate, cu scopul de a consolida „prietenia milenară dintre Polonia și Ungaria”.

Pe măsură ce rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria au început să sosească duminică seara și partidul de opoziție Tisza a preluat un avantaj clar, Magyar și-a prezentat planurile susținătorilor adunați la evenimentul organizat în noaptea alegerilor.

„Vom reconstrui, vom clădi pe fundații solide și vom extinde cooperarea în cadrul Grupului de la Vișegrad. De aceea, prima mea oprire va fi la Varșovia”, le-a spus Magyar susținătorilor săi duminică seara.

„A doua mea călătorie mă va duce la Viena, iar a treia la Bruxelles, pentru a asigura finanțarea la care au dreptul maghiarii. În calitate de prim-ministru, îi voi reprezenta pe toți maghiarii din Bazinul Carpatic și din întreaga lume”, a spus el.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a fost printre primii lideri străini care l-au felicitat pe Péter Magyar pentru victoria sa asupra lui Viktor Orbán.

Mai târziu în acea seară, el a postat un scurt videoclip care arăta începutul convorbirii sale telefonice cu Magyar. La acel moment, Tusk se afla în capitala Coreei de Sud, Seul. Tusk a declarat ulterior reporterilor că, în timpul convorbirii, l-a felicitat pe Magyar pentru victorie și că au discutat despre vizita lui Magyar la Varșovia.

„După cum știți, el a indicat cu mult timp în urmă că Varșovia va fi prima sa oprire, din motive destul de evidente. Cred că relația noastră va fi absolut excepțională”, a spus Tusk.

Rezultatele preliminare arată că partidul Tisza al lui Magyar poate conta pe aproximativ 138 de locuri în parlamentul de 199 de membri, ceea ce îi conferă o majoritate confortabilă de două treimi.

 

viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Strait of Hormuz
5
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
Te-ar putea interesa și:
viktor orban donald trump
Înfrângerea lui Viktor Orban prevestește probleme pentru Donald Trump. Președintele SUA rămâne fără „campioni” ai democrației iliberale
Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Peter Magyar promite să guverneze pentru „toți maghiarii”
piata rosie din moscova
Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban
Peter Magyar claims victory in Hungary's general election
Democrații americani se bucură de victoria lui Peter Magyar. Ei văd înfrângerea lui Orban ca pe un avertisment pentru Trump
sorin grindeanu
„Poporul maghiar se bazează pe Europa”. Mesajul lui Sorin Grindeanu după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria
