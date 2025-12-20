Live TV

Luni sau marți. Rubio îşi exprimă speranţa că Thailanda şi Cambodgia vor restabili armistiţiul

marco rubio profimedia
Marco Ruboi. Foto: Profimedia

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio şi-a exprimat vineri speranţa că Thailanda şi Cambodgia vor restabili armistiţiul până luni sau marţi, într-un moment în care eforturile diplomatice se intensifică pentru a pune capăt conflictului dintre cele două ţări, notează AFP.

„Lucrăm din greu” pentru a pune capăt ostilităţilor, a declarat Marco Rubio într-o conferinţă de presă la Washington.

„Suntem prudent optimişti cu privire la posibilitatea de a realiza acest lucru până luni sau marţi săptămâna viitoare”, a asigurat el.

O reuniune specială a miniştrilor de externe ai ASEAN urmează să aibă loc luni la Kuala Lumpur pentru a discuta despre conflict, notează AFP,citată de Agerpres.

Secretarul de stat american a vorbit la telefon joi cu prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi a declarat că alte discuţii vor avea loc în acest weekend.

„Cele două părţi şi-au asumat angajamente scrise pe care le-au semnat”, a declarat Marco Rubio, dar „aceste angajamente nu sunt respectate astăzi, pentru că cele două părţi se acuză reciproc de încălcări”, a denunţat el.

„Sarcina acum este de a le readuce la masa negocierilor„, a adăugat şeful diplomaţiei americane.

Preşedintele american Donald Trump se laudă în mod regulat că a rezolvat conflictul, după ce a insistat asupra unui armistiţiu.

Însă luptele continuă între cele două regate din Asia de Sud-Est care au o dispută seculară asupra unor teritorii de-a lungul frontierei lor.

Conform ultimelor bilanţuri prezentate de autorităţi, ciocnirile au făcut cel puţin 39 de morţi - 21 de partea thailandeză şi 18 de partea cambodgiană -, iar sute de mii de oameni au fost constrânşi să evacueze regiunile de frontieră.

Editor : Liviu Cojan

