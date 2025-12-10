Lupte grele în Pokrovsk: Ucraina susține că a recucerit o parte din oraș, deși rămăsese fără trupe. Anunțul comandantului Sîrski

Ucraina a recâștigat controlul asupra unei părți din orașul Pokrovsk, deși în această toamnă rămăsese fără trupe în localitate, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski, în cadrul unui briefing susținut marți, relatează Kyiv Independent.

„Apărarea Pokrovskului continuă”, a spus Sîrski, precizând că forțele ucrainene au reușit să recupereze aproximativ 13 kilometri pătrați din totalul de 29 ai orașului, începând de la mijlocul lunii noiembrie. Potrivit acestuia, numărul militarilor ucraineni desfășurați în zonă urmează să crească.

Sîrski a confirmat și retragerea unor unități ucrainene din pozițiile aflate la 5–7 kilometri de Pokrovsk, acolo unde trupele ruse împingeau frontul înainte. El a explicat că pozițiile respective nu mai puteau fi menținute în condiții eficiente.

Potrivit comandantului-șef, Rusia își mărește concentrarea de trupe în sectorul Pokrovsk, având deja peste 155.000 de militari desfășurați. Tot el a spus că în această zonă sunt folosite între 40 și 50% dintre bombele rusești planante de tip KAB lansate pe întreg frontul.

Sîrski a subliniat că orașul vecin Mîrnohrad nu este încercuit, deși aprovizionarea a devenit mai dificilă.

Pe 5 decembrie, Forțele de Asalt Aerian ale Ucrainei au transmis că nici Pokrovsk, nici Mîrnohrad nu sunt încercuite, contrazicând afirmațiile Moscovei potrivit cărora Pokrovsk ar fi fost capturat.

Pokrovsk, oraș-fortăreață strategic în regiunea Donețk, rămâne una dintre cele mai disputate zone ale liniei frontului, unde forțele ucrainene rezistă de peste un an unei ofensive ruse de amploare.

