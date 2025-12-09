Lupte grele în zona Zaporojie. Forțele ruse încearcă să încercuiască Huliaipole

Luptele intense continuă în sectoarele Huliaipole și Oleksandrohrad ale frontului. Trupele ruse încearcă să izoleze localitatea Huliaipole de rutele logistice și să încercuiască orașul.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, Vladislav Voloshin, a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni televizate, relatează Ukrinform.

„Sectoarele Huliaipole, Orikhiv și Oleksandrohrad sunt cele trei direcții sudice, iar în prezent se desfășoară lupte active în două dintre ele (sectoarele Oleksandrohrad și Huliaipole). Inamicul încearcă în primul rând să izoleze Huliaipole de rutele logistice și să-l încercuiască din est și nord-est, pentru a pătrunde în această așezare”, a spus el.

Potrivit lui Voloshin, ocupanții ruși folosesc în mod activ și aviația, lovind zilnic cu bombe planante și aruncând câteva zeci de astfel de bombe asupra localității Huliaipole. Între timp, situația din sectorul Oleksandrohrad este cea mai tensionată.

„În ceea ce privește sectorul Oleksandrohrad, acesta este complet activ. Înregistrăm întotdeauna cel mai mare număr de angajamente de luptă în sud pe această axă, iar acestea au loc de-a lungul întregii întinderi a frontului care o traversează”, a subliniat el.

El a adăugat că, în sectorul Orikhiv, forțele rusești sunt, de asemenea, active, încercând să se apropie de localitățile Primorske și Plavni și avansând spre Stepnohirsk.

„Inamicul încearcă să avanseze de-a lungul țărmului fostului rezervor Kakhovka și a ajuns deja la Plavni, încercând simultan să se infiltreze spre Malokaterinivka. Grupuri mici de infanterie sunt folosite pentru manevre de flancare”, a spus Voloshin.

El a menționat că, în ciuda scăderii intensității atacurilor în ultimele două zile, bombardamentele nu au încetat.

„Inamicul folosește în mod constant drone kamikaze, artilerie și alte mijloace pentru a lovi pozițiile și așezările noastre”, a concluzionat Voloshin.

Editor : Sebastian Eduard