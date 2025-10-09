Live TV

Lupte intense în estul Ucrainei. Zelenski susţine că forțele Kievului au provocat pierderi masive trupelor ruse

Lupte în Donețk.
Lupte în Donețk. Foto: Profimedia Images
Putin spune că forţele ucrainene se retrag

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că forţele ucrainene au provocat trupelor ruse pierderi grele în timpul unei contraofensive în regiunea estică Doneţk, principalul teatru de operaţiuni în cei peste trei ani şi jumătate de război în Ucraina, informează Reuters.

Evaluarea făcută de Zelenski, bazată pe un raport al comandantului suprem al forţelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, contrastează cu discursul adresat de Vladimir Putin, unor ofiţeri de rang înalt ruşi cu o zi înainte, în timpul căruia preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că forţele Moscovei deţin iniţiativa strategică pe toate sectoarele de pe linia frontului.

Volodimir Zelenski a spus, într-un nou mesaj video nocturn, că a discutat aproape o oră cu Sîrskîi, cu o „atenţie particulară asupra operaţiunii din Dobropilia, contraofensiva noastră". El a evocat numeroase victime în zonă.

Ucraina subliniază succesele din Dobropilia, puţin mai la nord de nodul logistic Pokrovsk, una dintre ţintele-cheie ale avansării lente a Rusiei spre vest prin regiunea Doneţk.

Forţele ucrainene, a spus Zelenski, „se apără pe toate celelalte direcţii", referindu-se în special la Kupiansk, un oraş distrus în mare măsură, situat în nord-estul Ucrainei şi aflat sub asaltul rus de mai multe luni.

El a descris de asemenea condiţiile ca fiind „dificile" lângă Novopavlivka, mai la sud în regiunea Zaporojie, însă a susţinut că „acţiunile noastre de apărare active de acolo înregistrează rezultate bune".

Putin spune că forţele ucrainene se retrag

Marţi, Vladimir Putin le-a spus unor ofiţeri de rang înalt în nord-vestul Rusiei, lângă al doilea cel mai mare oraş al ţării, Sankt-Petersburg, că armata rusă a recucerit aproape 5.000 de kilometri pătraţi din teritoriul Ucrainei în 2025.

El a afirmat că forţele ucrainene se retrag din toate sectoarele de pe front şi că, în pofida faptului că Ucraina încearcă să lovească în adâncimea teritoriului rus, aceasta nu o va ajuta.

Ministerul Apărării rus a anunţat miercuri că şi-a impus controlul asupra satului Novohrihorivka în sudul regiunii Zaporojie, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie aproape zilnică de anunţuri privind noi localităţi capturate.

Guvernatorul regiunii Herson din sudul Ucrainei a anunţat, la rândul său, că atacuri ruse au ucis miercuri trei oameni în şi în jurul oraşului cu acelaşi nume.

Şi guvernatorul regiunii Sumî, la frontiera de nord cu Rusia, a anunţat că trei oameni au murit în urma unor atacuri ruse cu drone, în diferite raioane.

