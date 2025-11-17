Luvru închide Galeria Campana de ceramică grecească. Motivul deciziei luate de muzeu

Cel mai faimos muzeu al Franței, Luvru, a închis temporar luni Galeria Campana, după ce un audit a descoperit slăbiciuni structurale în grinzile care susțin podeaua de deasupra, ridicând îngrijorări legate de siguranță, scrie France24.

Luna trecută a avut loc un jaf de bijuterii de 102 milioane de dolari la muzeul Luvru.

Muzeul Luvru a anunțat, luni, că închide una dintre galerii ca măsură de precauție, după ce un audit a evidențiat slăbiciuni structurale în unele dintre grinzile clădirii.

Galeria Campana, care cuprinde nouă săli dedicate ceramicii grecești antice, va rămâne închisă în timp ce sunt efectuate investigații asupra „anumitor grinzi care susțin podelele celui de-al doilea etaj” aflat deasupra acesteia, precizează un comunicat de presă.

Anunțul nu are legătură cu jaful recent din cel mai vizitat muzeu de artă din lume, însă reprezintă o nouă lovitură pentru instituția care se confruntă cu critici severe în Franța privind deficiențele sale de securitate.

Un grup de patru persoane a jefuit luna trecută Luvru folosind o scară extensibilă și polizoare unghiulare în plină zi, reușind să fugă cu bijuterii în valoare estimată la 102 milioane de dolari, sub privirile vizitatorilor uimiți.

Înaintea spargerii, administratorul-șef al muzeului avertizase public asupra condițiilor din interiorul fostului palat regal, care anul trecut a atras 8,7 milioane de vizitatori.

Șefa Luvrului, Laurence des Cars, avertizase într-un memoriu în ianuarie cu privire la „proliferarea deteriorărilor în spațiile muzeului, dintre care unele se află într-o stare foarte proastă”.

Unele zone „nu mai sunt etanșe, în timp ce altele au variații semnificative de temperatură, punând în pericol conservarea operelor de artă”, a adăugat ea.

Galeria Campana este situată la primul etaj al aripii Sully, în extremitatea estică a complexului, iar muzeul a identificat probleme structurale la etajul al doilea aflat deasupra acesteia.

Zona este folosită în prezent ca spațiu de birouri, a precizat muzeul.

Cei 65 de angajați care lucrau acolo sunt relocați în timp ce investigațiile continuă.

„Pe durata acestor investigații, Galeria Campana (...) va fi închisă publicului ca măsură de precauție”, mai spune comunicatul de presă.

