„M-a lovit și am căzut”. Contracandidata lui Putin, agresată la Moscova

Candidata la alegerile prezidenţiale din Rusia Ksenia Sobciak, apropiată de opoziţia liberală, a afirmat că a fost agresată duminică la Moscova de un bărbat care a lovit-o şi a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apă, relatează AFP, citată de Agerpres.





„Tocmai am fost atacată de un bărbat. M-a lovit şi am căzut. M-a stropit cu ceva, strigând «Asta este pentru Jirinovski». Am chemat poliţia", a anunţat Ksenia Sobciak pe Twitter.

Poliţia a informat că l-a reţinut pe presupusul agresor şi a precizat că lichidul era apă.



Ksenia Sobciak i-a aruncat un pahar cu apă în faţă candidatului extremei drepte la prezidenţiale, Vladimir Jirinovski, săptămâna trecută, în cursul unei dezbateri televizate, după ce aceasta a insultat-o.



Fostă vedetă de televiziune, simbol al tineretului înstărit din Rusia şi detestată de majoritatea concetăţenilor, Ksenia Sobciak, 36 de ani, este una din rarele surprize ale acestor alegeri în care victoria preşedintelui Vladimir Putin pare jucată dinainte.



Ksenia Sobciak speră să obţină locul al patrulea sau al cincilea, mizând pe 3% din voturi, dar institutul de sondare a opiniei publice VTsIOM o creditează cu numai 1,6% voturi.

Ksenia Sobchak este fiica lui Anatoly Sobchak, primarul Sankt Petersburgului între 1991 și 1996.

Vladimir Putin l-a considerat pe Anatoly Sobchak unul dintre mentorii săi.

Președintele Rusiei a fost viceprimarul Sankt Petersburgului în mandatul lui Anatoly Sobchak, care a fugit din Rusia în 1996, după ce a devenit protagonistul unor investigații penale.

Fostul primar al Sankt Petersburgului, orașul de baștină al lui Putin, s-a întors în Rusia în 1999, după ce liderul de la Kremlin a ocupat fotoliul de premier, murind însă peste un an, în martie 2000.

Moartea lui Sobchak a trezit la acea dată suspiciunea că fostul edil ar fi fost otrăvit.

Mass-media din Rusia a scris în repetate rânduri că Vladimir Putin o va folosi pe Ksenia Sobchak pe post de candidatură-paravan, pentru a întreține aparențele unui proces electoral democratic.