Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că este „un om decent”, după ce a fost adus sub escortă, purtând uniformă de deținut și cătușe la glezne, la câteva zile după capturarea sa de către armata americană într-o operațiune desfășurată la Caracas. Alături de el se află și soția sa, Cilia Flores.

ACTUALIZARE 19.50 Mark Donnelly, avocatul Ciliei Flores, a declarat că aceasta a suferit „răni semnificative în timpul răpirii sale”. El a precizat că Flores ar putea avea o fractură sau vânătăi severe la nivelul coastelor și că ar avea nevoie de o evaluare medicală.

Următoarea audiere a fost stabilită pentru 17 martie, la ora 11:00.

Nicolás Maduro și soția sa au părăsit sala de judecată după o audiere care a durat aproximativ 30 de minute.

ACTUALIZARE 19.40 După pledoaria soțului său, Cilia Flores a pledat la rândul ei nevinovată.

Aceasta s-a identificat drept „prima-doamnă a Republicii Venezuela” și a declarat că este „nevinovată, complet nevinovată”.

Avocații lui Nicolás Maduro și ai soției sale au precizat că cei doi nu vor solicita eliberarea pe cauțiune în acest moment, urmând ca o astfel de cerere să fie depusă la o dată ulterioară.

Potrivit jurnaliștilor prezenți în sala de judecată, Maduro a spus că va citi integral rechizitoriul, însă nu a văzut încă documentul complet și l-a discutat doar „parțial” cu avocații săi.

Știrea inițială

Potrivit BBC și CNN, Maduro a fost adus în sala de judecată cu cătușe la glezne. El și soția sa s-au aflat la aceeași masă, ambii purtând căști cu fir pentru a putea urmări traducerea procedurilor.

Nicolás Maduro a fost condus în sala de judecată la ora locală 12:01 (19:01, ora României). El a dat mâna cu avocatul său și s-a așezat, purtând uniforma albastră de deținut. Soția sa a fost condusă la locul ei imediat după aceea, iar ambii și-au pus căștile pentru traducere. Judecătorul și-a ocupat locul la ora 12:03.

În fața instanței, fostul lider al Venezuelei, Nicolás Maduro, a pledat „nevinovat” pentru toate cele patru capete de acuzare formulate împotriva sa, inclusiv conspirație de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, precum și deținere de mitraliere și dispozitive distructive.

Cazul este judecat de Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai experimentați magistrați federali din New York. Numit judecător federal în 1998 de fostul președinte american Bill Clinton, Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, gestionează un dosar cu o rezonanță politică și mediatică excepțională, care vizează liderul unei țări străine capturat într-o operațiune militară fără precedent.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent”, i-a spus Maduro judecătorului federal Alvin Hellerstein, în timpul audierii desfășurate luni la New York.

Mai mult, în sala de judecată, Nicolás Maduro a declarat că se consideră prizonier de război.

„Sunt președintele Venezuelei, mă consider prizonier de război. Am fost capturat la mine acasă, la Caracas”, a afirmat el, potrivit Clash Report.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Judecătorul Hellerstein a fost desemnat să instrumenteze acest caz întrucât a fost responsabil și de procesul intentat de Departamentul de Justiție al SUA în martie 2020 împotriva lui Nicolás Maduro. La acel moment, prima administrație Trump l-a acuzat pe liderul venezuelean și pe membri ai anturajului său de trafic de droguri și spălare de bani, anunțând totodată o recompensă inițială de 15 milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la capturarea sa.

Magistratul se ocupă, de asemenea, de dosarul fostului șef al serviciilor de informații venezuelene din perioada chavistă, Hugo Armando Carvajal, cunoscut sub numele de „El Pollo”. Acesta a pledat vinovat vara trecută la acuzații de trafic de droguri, iar mărturia sa ar putea juca un rol important în procesul intentat lui Maduro.

