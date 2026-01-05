Live TV

News Alert „Mă consider prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima declarație în fața unui judecător federal din New York

Data actualizării: Data publicării:
G96vN4AXEAAIlq4
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că este „un om decent”, după ce a fost adus sub escortă, purtând uniformă de deținut și cătușe la glezne, la câteva zile după capturarea sa de către armata americană într-o operațiune desfășurată la Caracas. Alături de el se află și soția sa, Cilia Flores.

ACTUALIZARE 19.50 Mark Donnelly, avocatul Ciliei Flores, a declarat că aceasta a suferit „răni semnificative în timpul răpirii sale”. El a precizat că Flores ar putea avea o fractură sau vânătăi severe la nivelul coastelor și că ar avea nevoie de o evaluare medicală.

Următoarea audiere a fost stabilită pentru 17 martie, la ora 11:00.

Nicolás Maduro și soția sa au părăsit sala de judecată după o audiere care a durat aproximativ 30 de minute.

ACTUALIZARE 19.40 După pledoaria soțului său, Cilia Flores a pledat la rândul ei nevinovată.

Aceasta s-a identificat drept „prima-doamnă a Republicii Venezuela” și a declarat că este „nevinovată, complet nevinovată”.

Avocații lui Nicolás Maduro și ai soției sale au precizat că cei doi nu vor solicita eliberarea pe cauțiune în acest moment, urmând ca o astfel de cerere să fie depusă la o dată ulterioară.

Potrivit jurnaliștilor prezenți în sala de judecată, Maduro a spus că va citi integral rechizitoriul, însă nu a văzut încă documentul complet și l-a discutat doar „parțial” cu avocații săi.

Știrea inițială

Potrivit BBC și CNN, Maduro a fost adus în sala de judecată cu cătușe la glezne. El și soția sa s-au aflat la aceeași masă, ambii purtând căști cu fir pentru a putea urmări traducerea procedurilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicolás Maduro a fost condus în sala de judecată la ora locală 12:01 (19:01, ora României). El a dat mâna cu avocatul său și s-a așezat, purtând uniforma albastră de deținut. Soția sa a fost condusă la locul ei imediat după aceea, iar ambii și-au pus căștile pentru traducere. Judecătorul și-a ocupat locul la ora 12:03.

În fața instanței, fostul lider al Venezuelei, Nicolás Maduro, a pledat „nevinovat” pentru toate cele patru capete de acuzare formulate împotriva sa, inclusiv conspirație de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, precum și deținere de mitraliere și dispozitive distructive.

Cazul este judecat de Alvin K. Hellerstein, unul dintre cei mai experimentați magistrați federali din New York. Numit judecător federal în 1998 de fostul președinte american Bill Clinton, Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, gestionează un dosar cu o rezonanță politică și mediatică excepțională, care vizează liderul unei țări străine capturat într-o operațiune militară fără precedent.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent”, i-a spus Maduro judecătorului federal Alvin Hellerstein, în timpul audierii desfășurate luni la New York.

Mai mult, în sala de judecată, Nicolás Maduro a declarat că se consideră prizonier de război.

„Sunt președintele Venezuelei, mă consider prizonier de război. Am fost capturat la mine acasă, la Caracas”, a afirmat el, potrivit Clash Report.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia | Poza 1 din 3
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia | Poza 2 din 3
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia | Poza 3 din 3
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
,

Judecătorul Hellerstein a fost desemnat să instrumenteze acest caz întrucât a fost responsabil și de procesul intentat de Departamentul de Justiție al SUA în martie 2020 împotriva lui Nicolás Maduro. La acel moment, prima administrație Trump l-a acuzat pe liderul venezuelean și pe membri ai anturajului său de trafic de droguri și spălare de bani, anunțând totodată o recompensă inițială de 15 milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la capturarea sa.

Magistratul se ocupă, de asemenea, de dosarul fostului șef al serviciilor de informații venezuelene din perioada chavistă, Hugo Armando Carvajal, cunoscut sub numele de „El Pollo”. Acesta a pledat vinovat vara trecută la acuzații de trafic de droguri, iar mărturia sa ar putea juca un rol important în procesul intentat lui Maduro.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
3
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
oameni care se bucura in venezuela
4
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1062173480
SUA analizează o intervenție în Iran, în sprijinul protestatarilor (Jerusalem Post)
Nicolas Maduro surrounded by armed police during transfer to New York court
Avertisment ONU după capturarea lui Maduro de către SUA: „Nu există justificare pentru comiterea unui act de agresiune”
Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
SU-30MKV
Ce arme rusești ar putea obține SUA după căderea regimului din Venezuela
Radar-Venezuela-3-webp
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Recomandările redacţiei
steag SUA Groenlanda
Premierul danez spune că ia în serios amenințările lui Trump și...
Acte pentru dosarul de alocație pentru copil. Lista documentelor necesare. Foto Shutterstock
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
Liana Nicoleta Arsenie INSTANT_CONFERINTA_CAB_05_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder...
Ultimele știri
Cum au reușit rușii să bombardeze proprietăți americane în Ucraina. 300 de tone de ulei pe străzile din Dnipro
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V
După aproape 10 ani de întârzieri, centrala pe gaze de la Iernut trebuie pusă în funcțiune până la 31 decembrie 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Ryanair reduce zborurile: două orașe din România, pe lista tăierilor
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
”Am o mașină care valorează cât o garsonieră”. După ce a fost cerută în căsătorie, a răbufnit: ”Chiar îmi...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...