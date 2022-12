„Mă iau de soție ca să mă iubesc pe vecie”: Femeile care își iau rochii de mirese și dau petreceri de lux ca să se mărite cu ele însele

Când Nneka Carter a deschis cutia în care se afla inelul de logodnă, a izbucnit în lacrimi. Era inelul la care a visat toată viața – probabil, pentru că femeia de 40 de ani este cea care l-a creat special pentru momentul în care avea să se ceară singură în căsătorie, relatează Insider.

În timpul pandemiei, Carter, un cosmetolog și instructor de fitness, a îndurat luni de zile de izolare față de prieteni și familie. Fiind o femeie singură, a dorit să își reamintească faptul că va putea să treacă peste aceste vremuri grele pe cont propriu.

În ultimă instanță, a decis să își afirme această forță interioară prin căsătoria cu propria persoană. Anul trecut, Carter și-a depus jurămintele de față cu sine într-o ceremonie-surpriză organizată în Tampa, Florida, la care au participat 40 de prieteni și membri ai familiei.

„Pandemia mi-a reamintit că am nevoie ca eu să fiu fericită”, a spus Carter. „Nu am vrut să mă simt singură sau să fiu singură din cauză că nu aveam un partener sau pentru că nu aveam o relație.”

Ce este sologamia, un concept care în multe limbi nici nu există, dar este tot mai popular

Carter este una dintre zeci de persoane singure din toată lumea care au adoptat conceptul de „sologamie” (un fel de monogamie la care participă o singură persoană).

Căsătoria cu propria persoană nu este un act legal – nu primești scutire de la taxe și îți păstrezi libertatea de a te căsători cu cine vrei în viitor fără să fie nevoie să divorțezi de tine însuți mai întâi. De aceea este și atât de greu de spus câte femei s-au căsătorit cu ele însele până acum.

În multe limbi (inclusiv în română), cuvântul nici nu există. Cu toate acestea, căsătoria cu sine este o modă a cărei popularitate este în continuă creștere în multe țări ca Japonia, SUA, India, Italia sau Marea Britanie.

„Simt că nu o să mă mai recăsătoresc vreodată”, a spus Ena Jones, în vârstă de 51 de ani, în ziua în care s-a căsătorit cu ea însăși. Ceremonia a inclus 20 de invitați (numărul redus se datorează restricțiilor din timpul pandemiei), o rochie albă de mireasă, o diademă, un tort acoperit cu floarea soarelui și foarte multe lacrimi.

În timp marelui eveniment, Jones a promis că va fi sinceră cu ea însăși și că se va iubi până la moarte. Dându-și jos masca, ea a promis că se va bucura de viață pe deplin.

Ne căsătorim tot mai puțin și divorțăm tot mai mult. Are loc o schimbare fundamentală în societate

În Spania, May Serrano Fuertes a ajutat 70 de femei să se mărite cu ele însele din 2011 și până în prezent, scrie BBC.

„Promit să mă ascult și să mă întreb în fiecare zi ce am nevoie și să mă ocup de ceea ce am nevoie. Și renunț să mă caut în exterior ceva ce am deja în interior. Ceea ce sunt deja”, a spus Fuertes.

De ce apelează tot mai multe femei la acest procedeu și ce reprezintă sologamia pentru persoanele care își pun singure verigheta pe deget?

„M-am decis să mă căsătoresc cu mine însămi din amuzament. Am vrut doar să începem o dezbatere publică despre dragostea romantică. În ziua nunții am realizat că facem ceva important”, a povestit Fuentes. „Am simțit că sunt propria mea prietenă, că sunt mereu de partea mea și în acel moment, când mi-am promis mie, în fața a o sută de oameni, că mai voi iubi, că voi avea grijă de mine, că mă voi gândi mereu la mine prima dată, mi-am dat seama că nu făceam asta.”

Cum iubim și pe cine iubim se schimbă încetul cu încetul. În Spania, cuplurile heterosexuale căsătorite sunt predominante, dar statisticile arată că are loc o schimbare semnificativă: ne căsătorim tot mai puțin și divorțăm tot mai mult.

Excepție fac femeile ca Juncal Zurimendi, care a ales să se mărite de două ori: o dată cu soțul ei și a doua oară cu ea însăși. „M-am decis să mă mărit cu mine însămi pentru că fiica mea cea mică de-abia se născuse și, dintr-o dată, am realizat că nu mai aveam timp de mine. Am ajuns de la a fi Juncal la a fi mama lui Peio și Miren.”

Reacția soțului unei femei care s-a căsătorit cu ea însăși

„Când Juncal mi-a spus că se va căsători cu ea însăși, prima mea reacție a fost de surpriză pentru că suna atât de straniu”, a spus Sergio Garay, soțul proaspetei recăsătorite. „Dar, înainte de toate, ea este propria ei persoană și dacă nu este confortabilă cu ea însăși, dacă nu se iubește, nu este fericită cu situația ei, atunci mă afectează și pe mine, pe copiii ei și pe oamenii din jurul ei. Așa am înțeles-o la început.”

În 2018, pentru prima oară în istoria sa de 300 de ani, Academia Regală a Spaniei a incorporat un cuvânt specific pentru a se referi la legătura specială care vine din experiențele și interesele pe care femeile le împărtășesc. Se numește „sorority” (frăție pentru femei).

„Noi, femeile, încercăm să ne iubim pe noi”, a spus Fuentes. „Există o mișcare care ne spune: 'Iubește-te, iubește-te! Trebuie să te iubești mai mult!' Ok, bine, dar cum facem asta? În realitate, este vorba despre acțiuni mici care la finalul zilei te vor face să simți că te iubești și că ai grijă de tine.”

