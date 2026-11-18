Ambasada Iranului în Grecia a respins miercuri drept „complet nefondate” declaraţiile Macedoniei de Nord conform cărora ar fi descoperit un plan de asasinat susţinut de Teheran, care viza o persoană din Grecia.

Ambasada a declarat că aceste „acuzaţii nefondate” fac parte dintr-o „campanie a regimului israelian şi a aparatului său de propagandă şi de război psihologic, menită să discrediteze Iranul”.

Agenţia de securitate naţională din Macedonia de Nord a anunţat marţi că a dejucat un presupus complot şi a destructurat o reţea legată de Iran, în cooperare cu serviciile de informaţii greceşti.

Patru suspecţi au fost reţinuţi, iar un altul a fost plasat în arest la domiciliu în Macedonia de Nord.

Un suspect a fost arestat în Grecia şi predat autorităţilor din Macedonia de Nord, potrivit oficialilor din ţara vecină.

Unele publicații greceşti, inclusiv postul public de televiziune ERT şi cotidianul Kathimerini, au relatat că ţinta era un director de origine israeliană care lucra pentru o companie israeliană cu sediul în Grecia.

Poliţia greacă a indicat miercuri că investighează presupusul complot.

„Nu ştim cine a fost ţinta”, a declarat pentru ERT purtătoarea de cuvânt a poliţiei elene, Konstantia Dimoglidou.

„Nu ştim încă dacă este vorba despre un asasinat care urma să fie comis în ţara noastră împotriva unei anumite persoane sau dacă a fost altceva, un act terorist”, a adăugat ea.

„Acest lucru va deveni clar în timpul anchetei după ce suspecţii au fost arestaţi”, a spus ea.

Potrivit Agenţiei de securitate naţională din Macedonia de Nord, reţeaua destructurată era „o vastă reţea de intermediari” conectaţi cu cetăţeanul iranian Edris Jahangiri Mavaneh, un „colaborator al serviciilor de securitate şi informaţii iraniene”.

Această reţea, „la instrucţiunile directe ale cetăţeanului iranian, a întreprins pregătiri logistice pentru a comite un act terorist/un asasinat împotriva unei persoane din Grecia”, a declarat agenţia.

Arme şi schiţe cu locaţiile ţintă au fost confiscate în timpul percheziţiilor efectuate în patru locuinţe din Macedonia de Nord, a adăugat aceasta.

Din reţea făceau parte indivizi integraţi în „structuri criminale” din această mică ţară balcanică.

Cu toate acestea, până acum nu există informaţii privind posibila pregătire a unui act terorist pe teritoriul Macedoniei de Nord, a declarat marţi directorul Agenţiei de securitate, Bojan Hristovski.

Editor : M.B.