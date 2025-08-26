Live TV

Macron a fost acuzat că a plătit figuranţi pentru a-l aplauda la ceremoniile din 14 iulie. Reacție ironică de la Palatul Elysee

Emmanuel Macron la parada de 14 iulie.
Emmanuel Macron la parada de 14 iulie. Foto: Profimedia

Preşedinţia franceză a răspuns cu sarcasm la postarea unui internaut care pretindea că 500 de persoane au fost angajate pentru a-l aclama pe şeful statului în ziua paradei de 14 iulie.

Sâmbătă, un anume Jacques Renardière a avut un mare succes pe reţelele sociale repostând aparent un mic anunţ de acum câteva săptămâni, în care se propuneau servicii de figurant cu ocazia paradei de 14 iulie de pe Champs-Élysées. Oferta de muncă, pretinde utilizatorul, ar fi fost emisă de o companie de producţie ce căuta 500 de persoane „pentru a completa şi garanta o mulţime entuziastă pentru baia de mulţime a preşedintelui”, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

„14 iulie 2025, 500 de figuranţi au fost recrutaţi de societatea AusseCourtPublic Prod pentru a-l încuraja pe Macron, pentru o plată de 98 de euro. Contactaţi-ne pe figuration14juillet@gmail.com” - a scris Jacques Renardière.

În plus, Renardière a distribuit un clip al ceremoniei din 14 iulie în care preşedintele intră în contact cu spectatorii veniţi să-l aclame: strânge mâini, face selfie-uri, discută cu o doamnă în vârstă, vizibil o admiratoare... Toate aceste persoane ar fi, conform acestei teorii, actori recrutaţi pentru a da impresia că preşedintele se bucură de o anumită popularitate. În total, postarea a primit peste 6.000 de aprecieri şi a fost redistribuită de peste 4000 de ori.

Confruntat cu amploarea pe care a luat-o această polemică pe reţelele sociale, Palatul Élysée a decis să reacţioneze duminică şi a redistribuit postarea pe propriul cont cu o ştampilă roşie „Fals” şi următoarea legendă: „Cu cât e mai mare, cu atât trece mai uşor”, o negare laconică ce a strâns 3000 de „like”-uri.

În comentarii, mai mulţi internauţi nu par convinşi de această apărare. „Nu erau 500 de figuranţi, ci ultimii 500 de membri ai Renaissance, nu are nicio legătură”, comentează ironic unul dintre ei. Altul se arată indulgent: „Nu e grav să apelezi la figuranţi. E chiar normal când ai 15%”.

Nu este prima dată când serviciul de comunicare al Élysée intervine pentru a dezminţi un zvon. În martie 2025, când site-ul Blast a afirmat că preşedintele intenţiona să cumpere un Aston Martin în valoare de 200.000 de euro, Élysée a denunţat „o minciună sfruntată”.

În luna mai, departamentul de comunicare a folosit sarcasmul în legătură cu o fotografie a lui Emmanuel Macron într-un tren spre Kiev, care s-a răspândit pe reţelele sociale cu legenda că încerca să ascundă un pachet de cocaină. „Când unitatea europeană deranjează, dezinformarea ajunge până la a face să pară că o simplă batistă este drog”, au scris colaboratorii lui Emmanuel Macron.

Această strategie recentă de comunicare, care vizează să răspundă frontal la atacuri, cu umor, chiar cu aroganţă, prezintă un risc evident: să facă publicitate conţinutului. Intrebat de Le Figaro cu privire la această alegere, în aprilie, departamentul de comunicare al preşedintelui a explicat această nouă practică: „Într-o perioadă de recrudescenţă a informaţiilor false, numai prin dezminţirea imediată a acestora şi prin eliminarea lor din faşă se poate evita concretizarea potenţialului lor viral”. Este o muncă fără sfârşit, dacă ar trebui să ne ocupăm de fiecare informaţie care circulă online despre Emmanuel Macron, conchide Le Figaro.

