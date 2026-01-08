După criticile dure ale președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier și Emmanuel Macron a acuzat administrația Trump de sfidare a ordinii globale bazate pe reguli, după înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și reînnoirea amenințărilor privind anexarea Groenlandei, scrie Politico.

„Statele Unite sunt o putere consacrată care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le-a promovat anterior”, a declarat Macron în discursul său anual de politică externă.

Macron a folosit discursul pentru a descrie o lume dominată de puteri globale cu tendințe prădătoare, care caută să împartă planeta în sfere de influență, cu SUA dominând emisfera vestică în cadrul așa-numitei Doctrine Donroe.

„Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea”, a spus el. „Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și, uneori, în ultimele zile nu diminuează această evaluare.”

Președintele francez a fost inițial criticat pentru reacția sa conciliantă la înlăturarea lui Maduro. El a scris online că Venezuela „nu poate decât să se bucure” de plecarea acestuia, fără a menționa dacă metoda a încălcat dreptul internațional.

În discursul de joi, Macron a acuzat Statele Unite că încalcă regulile în domeniul comerțului și „unele elemente ale securității”.

Președintele francez nu a menționat în mod explicit Venezuela sau Groenlanda, deși ambele reprezintă preocupări majore pentru Paris, care contribuie la elaborarea unui răspuns european la amenințările lui Trump la adresa teritoriului autonom danez.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate.

