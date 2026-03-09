Live TV

Macron anunță o mobilizare „fără precedent” pentru a-și apăra aliații amenințați de războiul din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images
Din articol
Trei obiective

Franţa trimite nave militare, inclusiv grupul său de luptă format din portavioane, în Marea Mediterană, Marea Roşie şi, posibil, în Strâmtoarea Ormuz, ca parte a sprijinului defensiv acordat aliaţilor ameninţaţi de conflictul din Orientul Mijlociu. Aflat luni în vizită în Cipru, preşedintele Emmanuel Macron a vorbit despre o mobilizare „fără precedent”.

„Prezenţa franceză, care se va desfăşura din estul Mediteranei în Marea Roşie şi (...) în largul Ormuzului, va mobiliza opt fregate, două portelicoptere amfibii şi portavionul nostru”, a declarat Emmanuel Macron în Cipru.

„Această mobilizare a marinei noastre este fără precedent. Ea se face, evident, împreună cu mobilizarea forţelor noastre aeriene şi terestre din regiune”, a precizat şeful statului francez, potrivit News.ro. 

Două dintre fregate vor fi trimise în cadrul misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Marea Roşie, a precizat luni preşedintele francez Emmanuel Macron.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene şi non-europene”, a declarat Macron după o întâlnire, în Cipru, cu preşedintele cipriot Nikos Christodoulides şi cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis. El nu a dat mai multe detalii.

„Dorinţa Franţei este de a contribui la dezamorsarea conflictului, la siguranţa cetăţenilor noştri, la siguranţa partenerilor noştri şi la această liberă navigaţie şi siguranţă maritimă”, a subliniat şeful statului francez.

Trei obiective

Emmanuel Macron a declarat că a venit în Cipru cu trei obiective.

„Primul obiectiv al acestei vizite este de a marca solidaritatea deplină cu Cipru”, a declarat liderul francez. „Acesta este motivul pentru care am decis să desfăşurăm o secţiune de apărare antiaeriană Mistral şi să trimitem imediat fregata Languedoc” săptămâna trecută, a adăugat el.

Emmanuel Macron a precizat că Franţa „îşi coordonează eforturile (cu Cipru) pentru a asigura securitatea cetăţenilor francezi şi a cetăţenilor europeni din regiune, pentru a însoţi operaţiunile de repatriere şi pentru a prevedea şi consolida orice operaţiune de urgenţă care s-ar impune”.

Al treilea obiectiv al şefului statului este „reasigurarea tuturor partenerilor” Franţei.

Preşedintele a ţinut să reitereze sprijinul francez pentru Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Kuweit, cu care Parisul are acorduri de apărare, dar şi pentru Iordania, Arabia Saudită şi Irak, care au fost „destabilizate, lovite şi cărora Franţa le-a oferit sprijin”.

Astfel, Franţa trimite aproximativ o duzină de nave militare, inclusiv grupul său de atac cu portavion, în Marea Mediterană, Marea Roşie şi, posibil, în Strâmtoarea Ormuz, ca parte a sprijinului defensiv acordat aliaţilor ameninţaţi de conflictul din Orientul Mijlociu.

Vorbind înainte de a vizita portavionul Charles de Gaulle, care a sosit în acest weekend în estul Mediteranei, preşedintele Emmanuel Macron a încercat să-şi liniştească omologul cipriot după ce săptămâna trecută au fost interceptate drone care se îndreptau spre insulă.

„Când Cipru este atacat, atunci Europa este atacată”, a declarat Macron după întâlnirea cu preşedintele Nikos Christodoulides şi cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care a avut loc la Paphos.

Odată cu afectarea rutelor maritime din Orientul Mijlociu şi creşterea preţului petrolului cu mult peste 100 de dolari pe baril, puterile europene se confruntă cu problema modului în care îşi pot apăra interesele.

Principalele activităţi navale ale Uniunii Europene în regiune se concentrează pe Aspides – „Scuturi” în greacă – o misiune navală în Marea Roşie lansată la începutul anului 2024 pentru a proteja navele de atacurile militanţilor Houthi aliaţi cu Iranul, care susţin gruparea militantă palestiniană Hamas în războiul său cu Israelul.

„Mă voi alătura şi eu colegilor mei europeni pentru a consolida operaţiunea Aspides cu mai multe nave”, a declarat, la rândul său, premierul elen Mitsotakis, citat de Reuters.

„Suntem puţini cei care participăm, dar şi aici va trebui să demonstrăm solidaritatea europeană într-un mod mai practic”, a subliniat el.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lebanon Israel Iran
1
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
petrolier în ocean
2
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
3
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
4
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
F-47
5
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă...
”Scene haotice”. Iranienii au trimis ofițeri în Australia, în căutarea ”trădătoarelor”. CINCI jucătoare au fugit din hotel
Digi Sport
”Scene haotice”. Iranienii au trimis ofițeri în Australia, în căutarea ”trădătoarelor”. CINCI jucătoare au fugit din hotel
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Franța avertizează că o confruntare între China și SUA „e inevitabilă”: Va avea „consecințe grave”
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Într-o luptă solitară cu Donald Trump: De ce este Pedro Sanchez singurul lider din Europa care i se opune vehement președintelui SUA
g7 ue germania marea britanie sua franta canada italia japonia
Miniștrii finanțelor din G7 se vor reuni luni pentru a „evalua situaţia din Golf”
Louis Sarkozy, candidat à la mairie de Menton, est venu présenter son programme à l'hôtel L'Orangeraie - Menton
Celălalt Sarkozy. Cum încearcă Louis, fiul lui Nicolas, să-și copieze tatăl în politică: la 28 de ani vrea să fie primar în „paradis”
racheta nucleara profimedia-1022455198
Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de Macron. Comandorul (r) Mateiu explică de ce a apărut „neîncrederea”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va...
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost...
Carburant Bulgaria
Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
Ultimele știri
Peste 2000 de ani de închisoare. Pedeaspa pe care o riscă opozantul unuia dintre cei mai vechi lideri din Europa
Au început înscrierile în învăţământul militar. Radu Miruță: România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați
Alexandru Rogobete: „În situațiile critice, fiecare minut contează”. Cum se pregătește România pentru crize sanitare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cum a vrut fondatoarea partidului patronat spiritual de Călin Georgescu să scape de executarea silită. În joc...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Moment neașteptat cu Putin în timp ce transmitea un mesaj! Videoclipul a fost șters imediat, slăbiciunea...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Xabi Alonso și-a găsit echipă și a spus "DA"! Contract până în 2029
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...