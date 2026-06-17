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Macron anunţă o „remobilizare a G7, extrem de importantă” în favoarea Ucrainei şi o creștere a presiunii împotriva Rusiei

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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat miercuri o „remobilizare a G7”, extrem de importantă” în vederea unei creşteri a presiunilor împotriva Rusiei, la încheierea Summit-ului şefilor de stat şi de guverne ai Grupului Celor Şapte (G7) mari puteri industriale, relatează AFP, citată de News.ro.

„Ne-am angajat să creştem presiunile, inclusiv printr-o consolidare a sancţiunilor nosstre, iar această mobilizare a G7 (...) este extrem de importantă”, a anunţat şeful statului francez.

În favoarea Ucrainei, „este pentru prima oară când avem o asemenea convergenţă în G7. Şi este pentru prima oară când avem concluzii atât de clare”, a apreciat el.

Statele membre G7 au recunoscut că „nu există nicio voinţă serioasă a Rusiei” de a face pace, a subliniat Emmanuel Macron.

Editor : Liviu Cojan

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