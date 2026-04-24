Macron avertizează că trăim un „moment unic” în care Trump, Putin şi Xi Jinping „se opun cu îndârjire europenilor”

Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Atena, că Europa trăieşte un „moment unic” în care „un preşedinte american, un preşedinte rus şi un preşedinte chinez se opun cu îndârjire europenilor”, relatează AFP și Agerpres.

„Acesta este momentul potrivit pentru noi să luăm măsuri decisive”, a adăugat preşedintele francez, vorbind în engleză în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis în Agora Romană, în centrul istoric al capitalei greceşti.

Deşi a părut să-i pună pe Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping în aceeaşi categorie a oponenţilor bătrânului continent, el a subliniat, de asemenea, că preşedintele SUA este încă un "aliat", chiar dacă nu este întotdeauna "de încredere" sau "previzibil".

"Acest moment ar putea fi momentul european", a insistat Macron, reafirmând, aşa cum a făcut de la începutul anului, că Uniunea Europeană este, prin contrast, "de încredere" şi "previzibilă". "Nu trebuie să subestimăm acest lucru", a reiterat şeful statului francez care se află într-o vizită de două zile în Grecia.

În opinia sa, "provocarea pentru noi este să devenim o adevărată putere", având în vedere că apărarea, comerţul şi serviciile financiare cumulate ale ţărilor Uniunii Europene sunt deja suficient de semnificative pentru a fi comparabile cu cele ale Statelor Unite şi Chinei.

Revenind la conceptul de suveranitate europeană pe care începuse să-l apere în timpul primei sale vizite la Atena, într-un discurs rostit în septembrie 2017, Emmanuel Macron a pledat, de asemenea, pentru "consolidarea pilonului european" al NATO.

"Există acum îndoieli cu privire la Articolul 5", promisiunea de sprijin reciproc aflată în centrul alianţei militare SUA-UE, din cauza punerii sale sub semnul întrebării de către Donald Trump, a subliniat el.

Acest lucru "slăbeşte de facto Alianţa", a spus el, susţinând în acelaşi timp că aceasta rămâne o "alianţă strategică bună".

Editor : A.P.

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
putin si peskov
2
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Peter Magyar
3
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
nicusor dan face declaratii
4
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
Carte de identitate. Inquam Photos Octav Ganea
5
Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate: Până când este valabilă și ce acte sunt...
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Digi Sport
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Karoline Leavitt sustine o conferinta de presa
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, anunţă că urmează să intre în concediu de maternitate
Portavionul USS George H.W. Bush Foto X
Război în Orientul Mijlociu, ziua 56. Trump își trimite emisarii în Pakistan pentru discuții cu ministrul iranian de Externe
Vladimir Putin.
Popularitatea lui Putin continuă să scadă pentru a șaptea săptămână la rând. Ce îi nemulțumește pe ruși
Justin Trudeau
Fostul premier canadian Justin Trudeau acuză Occidentul: presiunile SUA și Europei „aproape au împins Canada în brațele Chinei”
NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
A fost modernizat avionul Spartan folosit de Nicușor Dan pentru...
rogobete 3
Rogobete lansează acuzații grave: Chimioterapice furate de la...
masura-nato
Cum răspunde NATO la scenariul Pentagonului privind suspendarea sau...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan respinge varianta unui Guvern minoritar cu susținerea...
Ultimele știri
Accident grav pe bulevardul Unirii din București: O femeie a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte programul de lucru la public”
Vasile Bănescu, despre afirmația lui George Simion cu privire la Nicușor Dan: Indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate
Citește mai multe
