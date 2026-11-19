Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel, joi, către toţi aliaţii Ucrainei, reuniţi la Berlin, să facă „tot ce le stă în putinţă” pentru a-i furniza „imediat” mijloacele de apărare antiaeriană de care are nevoie şi a solicitat „redeschiderea discuţiei privind aderarea Ucrainei la NATO”.

„Prioritatea priorităţilor (...) este să se instaleze noi sisteme antirachetă şi noi interceptori (..) Toţi cei care au capacitatea de a oferi mijloace de apărare şi protecţie cetăţenilor ucraineni trebuie să o facă acum. Săptămânile următoare sunt critice pentru Ucraina, populaţia sa şi pentru întreaga Europă”, a subliniat el, în prezenţa, printre alţii, a emisarilor lui Donald Trump.

„În faţa maximalismului poziţiilor ruseşti, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO (...) Astăzi, această chestiune se pune inclusiv pentru noi, europenii, în ziua de mâine”, a adăugat el.

El a mai precizat că declaraţia Trump-Xi-Putin „nu duce la o reorganizare a lumii”, în contextul în care cei trei lideri s-au întâlnit la Shenzhen, în China.

Reamintim că, declarația comună semnată de Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, la finalul primei reuniuni trilaterale din istorie, stabilește direcțiile de cooperare între cele trei mari puteri. Liderii au convenit să susțină dialogul pentru reducerea riscurilor nucleare, să consolideze rolul ONU și să mențină stabilitatea fluxurilor energetice.

Documentul consemnează totodată angajamente privind stabilitatea strategică, securitatea internațională și cooperarea dintre cele trei mari puteri. Potrivit declarației, Putin și Trump au mulțumit Chinei pentru organizarea summitului trilateral.

Cei trei lideri au făcut un schimb aprofundat de opinii privind situația internațională și și-au exprimat angajamentul de a contribui la menținerea stabilității strategice și a securității internaționale.

Unul dintre cele mai importante puncte ale documentului privește armele nucleare. Putin, Xi și Trump reafirmă principiul potrivit căruia „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”.

Macron a fost prezent, joi, la Coaliţia de Voinţă de la Berlin, unde a participat şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Editor : C.L.B.