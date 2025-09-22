Live TV

Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Statul Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni din mâinile Hamas

Data publicării:
Nice: Macron takes part in a program on France 2 Urgence Ocean
Emmanuel Macron / Sursa foto: Profimedia Images

Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, a declarat preşedintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoaşterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Eliberarea lor "este o condiţie clară înainte ca noi să deschidem o ambasadă", a declarat preşedintele francez în limba engleză în interviul înregistrat joi la Paris.

Franţa dispune de un consulat general la Ierusalim, care asigură reprezentarea sa pe lângă Autoritatea Palestiniană. Ambasada Franţei în Israel se află la Tel Aviv.

Franţa urmează să recunoască oficial statul palestinian, împreună cu alte zece ţări, în cadrul unui summit care va avea loc luni la sediul Naţiunilor Unite din New York.

Întrebat de jurnalista emisiunii "Face the Nation" despre faptul că nu condiţionează recunoaşterea de eliberarea ostaticilor, Macron a răspuns: "Pentru noi, aceasta va fi o condiţie clară înainte de a deschide, de exemplu, o ambasadă în Palestina".

"Această condiţie este prima dintr-o serie de condiţii prealabile pe care le vom apăra în cadrul procesului de pace. Dar pe 22 (septembrie, luni) vom anunţa recunoaşterea unui stat palestinian", a răspuns preşedintele francez într-un interviu acordat în exclusivitate postului de televiziune american.

Înainte acestui summit, Regatul Unit, Canada şi Australia au recunoscut oficial statul palestinian duminică. Ulterior, și Portugalia a anunțat același lucru.

Emmanuel Macron, care spune că vrea să "izoleze" Hamas, critică operaţiunile israeliene în Gaza.

"Ce se întâmplă este că, de facto, sunt ucişi mulţi civili, iar proiectul prevede strămutarea populaţiei. Aşadar, cred că este o mare greşeală", a declarat joi pentru CBS.

El a denunţat, de asemenea, "nebunia" unui eventual plan care ar viza evacuarea tuturor palestinienilor din Fâşia Gaza înainte de reconstrucţia teritoriului palestinian. "Nu putem, implicit sau explicit, să dăm dovadă de complezenţă faţă de un astfel de proiect", a subliniat Macron.

Preşedintele francez a denunţat de asemenea "eroarea" ambasadorului american în Franţa, Charles Kushner, tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, care îşi exprimase în august "profunda îngrijorare faţă de recrudescenţa antisemitismului în Franţa şi absenţa unei acţiuni suficiente a guvernului (său) pentru a-l combate".

"Este o eroare şi o adoptare de poziţie inacceptabilă pentru cineva care se presupune a fi un diplomat", a declarat Emmanuel Macron.

Editor : M.C

