Macron convoacă o reuniune de criză pe fondul extinderii protestelor elevilor. 6.547 de persoane reținute până acum

Preşedintele Emmanuel Macron a convocat marţi o reuniune de criză pentru a discuta despre protestele în extindere pe fondul nemulţumirilor privind condiţiile din unităţile de învăţământ, relatează presa franceză. Prim-ministrul Sébastien Lecornu, ministrul de Interne Laurent Nunez şi ministrul Educaţiei, Edouard Geffray, urmează să participe la reuniune, au relatat canalul BFMTV şi ziarele Le Monde şi Le Parisien.



Macron nu s-a implicat până acum în răspunsul guvernului la protestele elevilor, care au început în urmă cu o săptămână.



În timpul zilei naţionale de proteste de marţi, demonstraţii au avut loc la Paris şi în multe alte oraşe. Potrivit Ministerului de Interne, 256.000 de persoane au participat, dintre care 56.000 la Paris.

Coaliția sindicală anunțase anterior 450.000 de manifestanți în Franța, dintre care 100.000 la Paris, scrie Le Parisien. În Capitală, prefectura de poliție a semnalat prezența a „300 de indivizi ostili” la sosirea acestora în Place de la Nation.

Sindicatele s-au alăturat pentru prima dată protestelor elevilor şi studenţilor pentru şcoli mai bine dotate şi condiţii mai bune în învăţământ. De asemenea, părinţii şi profesorii s-au alăturat şi ei protestelor.Guvernul este preocupat că protestele elevilor, care au devenit violente pe alături, s-ar putea răspândi şi în alte segmente ale societăţii, alimentate de creşterea preţurilor la carburant şi de creşterea costului vieţii, notează dpa, preluată de Agerpres.

Ministerul de Interne raportează 6.547 de rețineri în cadrul manifestațiilor elevilor de liceu începând cu 28 septembrie, adică cu 488 mai multe decât luni.

În timp ce Uniunea Studențească avansează încă de dimineață cifra de 100% a universităților blocate marți, Ministerul Învățământului Superior anunță că 40% dintre instituții au fost afectate, adică fie parțial, fie total blocate, fie închise din motive administrative. Este vorba despre cea mai mare rată de la începutul mișcării de protest.